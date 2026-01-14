El alcalde resalta compromiso de ciudad con transición ecológica y lucha contra cambio climático

Miércoles, 14 Enero 2026 19:41

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha puesto de relieve que la ciudad y la provincia de Soria están demostrando su compromiso con la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, recordando que esta misma semana se ha abierto la semana con la presentación de otro encuentro sobre restauración fluvial.

Martínez ha puesto hoy en valor el papel estratégico de la gestión forestal sostenible como una oportunidad clave para el desarrollo económico, social y ambiental del territorio, en el marco de la jornada “Impulsando la puesta en valor de los servicios ecosistémicos forestales”, celebrada en el Espacio Santa Clara y organizada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

“Hoy confrontamos dos modelos: el del compromiso, el diálogo y la búsqueda de consensos para proteger nuestro patrimonio natural y el del negacionismo climático que ignora la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestros montes. Es imprescindible escuchar al sector, a los propietarios forestales, a los alcaldes y alcaldesas y a los municipios que custodian este patrimonio y que necesitan oportunidades para seguir viviendo en el territorio”, ha señalado.

El término municipal de Soria es el segundo de España en extensión con mayor masa forestal y acumula más de 30.000 hectáreas pertenecientes al núcleo distribuidas en 13 montes de utilidad pública dada la singularidad de su extensión geográfica en copropiedad con la Mancomunidad de los 150 pueblos.

El alcalde de Soria ha destacado que “Soria es hoy un referente en gestión forestal sostenible, en prevención y en aprovechamiento responsable de los montes, fruto del compromiso de toda una sociedad que ha sabido entender que su patrimonio natural es una riqueza que genera actividad económica, empleo y cohesión social”. Esta gestión tiene como punto destacado los aprovechamientos maderables, que han generado ingresos por 7 millones de euros en los últimos años.

“Necesitamos una política forestal decidida, capaz de generar rentabilidad económica, empleo y fijación de población en nuestros pueblos a partir de un uso sostenible de nuestros montes”, ha afirmado

La jornada ha contado con la participación del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha subrayado que el vector forestal es uno de los tres grandes ámbitos de vulnerabilidad de España frente al cambio climático, junto al hidrológico y el litoral, y ha defendido la necesidad de reforzar las políticas de prevención y gestión forestal, así como las inversiones en restauración y bioeconomía.

Morán también ha indicado los motivos que colocan a Soria como referente en gestión forestal y ha explicado la elección de la ciudad para este Congreso ya que “el conjunto de la sociedad soriana ha sabido entender que el patrimonio forestal es una riqueza que genera actividad económica, genera empleo y además puede generarlo en condiciones de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Ha sabido construir un modelo de adaptación del aprovechamiento forestal que no se ha quedado anclado en modelos pasados”.