ASAJA celebra aval del Parlamento europeo para someter el acuerdo Mercosur a control jurídico

Miércoles, 21 Enero 2026 15:12

ASAJA ha valorado como un paso fundamental la aprobación, esta mañana en Estrasburgo, en el Pleno del Parlamento Europeo, de la solicitud para someter a control jurídico, mediante un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el acuerdo UE-Mercosur.

Esta decisión permite avanzar en el análisis de un acuerdo que el sector agrario y ganadero viene denunciando desde hace tiempo por su grave impacto económico, productivo y territorial, así como por las dudas jurídicas y políticas de fondo que plantea.

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha subrayado en un comunicado que la aprobación de esta solicitud “refleja que existen dudas jurídicas y políticas reales sobre el acuerdo UE-Mercosur” y confía en que este dictamen “sirva para frenar la ratificación de un acuerdo claramente desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos europeos”.

ASAJA espera que este paso contribuya a detener un proceso de ratificación que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones y hace un llamamiento al Gobierno de España para que defienda de forma clara al sector agrario y ganadero, garantizando el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justas.

ASAJA insiste en que lo relevante de la votación es que el acuerdo UE-Mercosur será sometido a un examen jurídico, algo imprescindible ante un texto que genera inseguridad, desequilibrios y una clara competencia desleal para el campo europeo y, en particular, para el sector agrario y ganadero español.

La organización ha estimado igualmente muy relevante el reconocimiento implícito al papel desarrollado por ASAJA, que ha impulsado de forma activa, a través de la Vicepresidencia del COPA, las movilizaciones celebradas el 18 de diciembre en Bruselas y el 20 de enero en Estrasburgo, coincidiendo con esta votación.

Estas protestas han sido determinantes para situar en la agenda política europea las preocupaciones reales del campo y para que el acuerdo sea finalmente sometido a control jurídico.

En este sentido, ASAJA subraya la importancia de que agricultores y ganaderos estén organizados y representados a través de organizaciones profesionales agrarias, ya que solo desde una estructura fuerte, unida y con presencia en los centros de decisión europeos es posible defender los intereses del sector y alcanzar objetivos concretos como el logrado hoy.

Igualmente, ASAJA ha agradecido expresamente el compromiso, el esfuerzo y la implicación de todos los agricultores y ganaderos que han participado en las movilizaciones de Bruselas y Estrasburgo, demostrando que la unión del sector y la movilización siguen siendo herramientas clave para proteger el futuro del campo europeo.