El trabajo autónomo inmigrante impulsa el RETA en 2025 con crecimiento histórico de afiliados

Miércoles, 21 Enero 2026 12:40

El trabajo autónomo de origen inmigrante se consolida como un factor decisivo para el equilibrio del sistema económico y la sostenibilidad de la Seguridad Social en España.

En 2025, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha registrado un incremento neto de 28.867 afiliados extranjeros, lo que supone que, de los 37.619 nuevos afiliados netos registrados en el conjunto del año, el 77 por ciento corresponde a personas trabajadoras autónomas de procedencia extranjera.



Este crecimiento ha permitido compensar el estancamiento del colectivo nacional, reforzando la base de cotización del sistema.

Según estimaciones de UPTA, cada nueva alta en el RETA aporta una media anual superior a 3.500 euros en cotizaciones, lo que supone más de 100 millones de euros adicionales para la Seguridad Social en el conjunto del año.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha destacado en un comunicado que el emprendimiento inmigrante mantiene un papel estratégico en sectores esenciales como el comercio, la hostelería, la construcción y los servicios, favoreciendo el crecimiento económico, la generación de empleo y la cohesión territorial.



Tras el análisis de las estadísticas de afiliación del RETA durante el año 2025, se puede apreciar que los autónomos procedentes de fuera de la Unión Europea son los que más han aumentado su afiliación: del total de 28.867 nuevos afiliados en 2025, 18.269 proceden de fuera de la unión Europea, mientras que 10.598 son ciudadanos comunitarios.

Dentro del colectivo comunitario, destacan especialmente Rumanía (52.340) e Italia (42.509) como los países con mayor número de autónomos afiliados, seguidos por Alemania (19.695) y Francia (16.211).



En el caso de los países de fuera de la Unión Europea, el peso principal lo concentran China (69.040) y Marruecos (30.907), junto con Reino Unido (26.271).

También presentan cifras destacadas países latinoamericanos como Colombia (19.806), Venezuela (19.003) y Argentina (10.727), además de Pakistán (10.643) y Rusia (13.630).

Entre los colectivos con mayor presencia también figura Ucrania (15.060).



El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha sido tajante al valorar el papel de los autónomos extranjeros en la economía española: “Quienes cuestionan la inmigración deberían repasar las estadísticas, ya que, sin la aportación de los autónomos extranjeros, el RETA estaría en retroceso y la Seguridad Social en una situación mucho más comprometida. No hablamos de una aportación marginal, hablamos de un pilar fundamental de la economía de nuestro país.”