CSIF reclama aumento de plazas de Formación Sanitaria Especializada en próximos años

Jueves, 22 Enero 2026 12:33

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado aumentar las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en los próximos años para comenzar a solucionar los graves problemas que amenazan al Sistema Nacional de Salud (SNS), con una Atención Primaria y las urgencias hospitalarias saturadas en todo el país durante las últimas semanas, como se puesto de manifiesto con la epidemia reciente de gripe y de otras infecciones respiratorias.

Tragedias como la del accidente en Adamuz (Córdoba) o la situación de la Sanidad durante el invierno exigen reforzar las plantillas del Sistema Nacional de Salud para atender las necesidades de la ciudadanía.

El próximo 24 de enero, sábado, se celebra en toda España el examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Medicina, Enfermería y Farmacia, y de las titulaciones de Química, Física, Biología y Psicología.

Como novedad en esta convocatoria, podrán presentarse a la prueba las personas aspirantes que figuren como ‘no admitidas’ en el listado definitivo por motivos administrativos (errores en la presentación de documentación o presentada fuera de plazo, por ejemplo), aunque la corrección del ejercicio está condicionada a la estimación del recurso que se haya presentado contra la exclusión. En total se han inscrito un total de 36.544 aspirantes para acceder a las 12.366 plazas.

A pesar del esfuerzo del Gobierno desde 2018 para incrementar el número de plazas de la FSE, siguen siendo insuficientes.

En el caso específico de la prueba de Medicina (Médicos Internos Residentes-MIR), un total de 17.545 médicos han solicitado presentarse a la prueba para 9.276 plazas, por lo que 8.269 aspirantes se quedarán fuera. Resulta llamativo que en el caso concreto de Medicina Familiar y Comunitaria (Atención Primaria), solo hay 36 plazas más respecto al año anterior.

En la convocatoria MIR de este año se incluye por primera vez la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, con 82 plazas convocadas. CSIF considera que estas plazas son claramente insuficientes, y además recuerda que el Boletín Oficial del Estado (BOE) aún no ha publicado el programa formativo de esta especialidad, los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos de acreditación de las unidades docentes.

La escasez de plazas se repite en el caso de Enfermería (2.279 plazas -108 más que en el pasado ejercicio- para 11.297 aspirantes, por lo que 9.018 se quedarán sin plaza), con la frustración añadida de que los aspirantes que acaban estas especialidades, apenas tienen plazas para poder ejercer en el SNS.

Situación caótica en urgencias y hospitales por falta de personal

Estos datos contrastan con las necesidades del SNS, que estos días cobran especial relevancia con la epidemia de gripe y las enfermedades propias del invierno.

La sanidad perdió 22.000 empleos netos entre septiembre y diciembre, hecho que ha contribuido a que en los centros de salud y hospitales de toda España se hayan vivido situaciones caóticas en las últimas semanas: pacientes en sillas por falta de camillas, urgencias que han recibido hasta 800 personas en un día, 14 horas de espera ser atendido, tres días para tener una cama y agendas desbordadas en la Atención Primaria.

En los años siguientes es necesario adecuar el número de plazas de ciertas especialidades deficitarias (como médico de familia, pediatra y enfermería) a la realidad de la situación del SNS: profesionales desbordados de trabajo, demora en las citas, aumento de las listas de espera e incremento de la carga burocrática y asistencial.

A esta situación se suma que, de un total de 44.130 médicos de Atención Primaria (según los últimos datos correspondientes al Informe Anual del SNS de 2024), un 28 por ciento (12.356) tienen edades comprendidas entre 60 y 65 años, próximos a jubilarse.

CSIF ha denunciado en reiteradas ocasiones la marcha de profesionales de todas las categorías -sobre todo Medicina y Enfermería- a otros países, otras CC.AA. o a la medicina privada, por condiciones laborales y retributivas, lo que tiene como consecuencia la escasez de personal sanitario por falta de inversión y una mala planificación.

Límites de jornada para el personal sanitario en formación

CSIF ha denunciado que la pésima planificación de las autoridades sanitarias en las últimas décadas ha provocado un enorme déficit de profesionales, sobre todo en algunas especialidades. Esta situación provoca que los profesionales en formación se enfrenten a situaciones clínicas no supervisadas y a jornadas maratonianas con número muy elevado de guardias en periodos estivales.

Por ello han pedido que el real decreto de relación laboral de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud establezca un límite de jornada, con registro efectivo de horas trabajadas, limitar las guardias mensuales y garantizar un descanso mínimo de 24 horas tras cada guardia.

También han reclamado la compensación económica o en tiempo por horas extra realizadas, vincular la jornada laboral a los objetivos formativos para evitar que los residentes cubran carencias de plantilla, y reforzar la supervisión por parte de tutores a los que se les incentive además económicamente, para garantizar el tiempo dedicado exclusivamente a la formación.