San Esteban de Gormaz rectifica pliego del contrato para lTransformación Digital Integral del Destino (TDITES)

Miércoles, 21 Enero 2026 14:31

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha publicado hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público una rectificación del pliego de condiciones del expediente para la contratación de servicios de transformación digital del destino turístico (TDITES).

Este contrato está financiado por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco de los fondos NextGenerationEU.

La corrección afecta al documento contractual que rige la licitación y se incorpora a la documentación disponible para las empresas interesadas.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 950.600 euros y contempla un plazo de ejecución entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2026. Se pueden presentar ofertas hasta el 9 de febrero próximo.

La rectificación detalla el alineamiento del proyecto con la Estrategia Nacional de Datos Turísticos y con los principios de interoperabilidad promovidos por el Nodo Central de la Plataforma de Interoperabilidad de Destinos (PID).

El documento identifica cinco planos: interoperabilidad normativa (conformidad con UNE y APIs del Nodo Central), interoperabilidad técnica (compatibilidad con IPv6 y protocolos IoT), interoperabilidad semántica (adopción del modelo conceptual de SEGITTUR y ontologías del sector), interoperabilidad organizativa (usuarios, roles y perfiles) y compartición de datos en formatos estándar como JSON y GEOJSON, con orientación a datos abiertos.

San Esteban, municipio turístico

En la parte de contexto y justificación, el pliego encuadra el proyecto en un municipio con un notable peso patrimonial y turístico.

San Esteban de Gormaz se describe como enclave estratégico a orillas del Duero, cabecera de la Denominación de Origen Ribera del Duero, con condición de Conjunto Histórico-Artístico y con un inventario de bienes de interés cultural y recursos del entorno natural.

El diagnóstico que acompaña a la licitación vincula la actuación a carencias en herramientas de digitalización y promoción, a limitaciones en infraestructura de telecomunicaciones y a la falta de sistemas de captación y análisis de datos turísticos, junto con un patrón de visita de corta duración.

El objeto del contrato, según la documentación técnica, se centra en el Desarrollo Tecnológico Integral del proyecto TDITES.

Incluye la plataforma inteligente del destino, módulos comunes y opcionales, la nueva web turística con mapa 3D interactivo, modelado 3D de la comarca y enclaves, suministro e instalación de infraestructura (cámaras, tótems, wifi y red), integración con el Nodo Central de la PID y fuentes de datos abiertas, además de documentación técnica, manuales y soporte.

El Ayuntamiento plantea como impactos esperados la mejora de servicios turísticos mediante herramientas digitales, el aumento de visitantes y pernoctaciones, la consolidación de la imagen de destino rural innovador y una contribución a la resiliencia del territorio y a la fijación de población, con la evolución progresiva hacia el modelo DTI (Destino Turístico Inteligente).