Bodegas Terraselecta tendrá stand propio en nueva edición de Barcelona Wine Week

Martes, 20 Enero 2026 13:30

Bodegas Terraselecta estará presente, del 2 al 4 de febrero, con stand propio en el salón Barcelona Wine Week (BWW), una de las referencias del vino español de calidad que celebrará su sexta edición en el recinto de Montjuïc de

Fira Barcelona.

Será una ocasión inmejorable para que este grupo bodeguero formado por vinos de hasta ocho denominaciones de origen diferentes pueda dar a conocer sus últimos lanzamientos, consolidar su posición en el ámbito internacional -especialmente, en el europeo- y fijarse retos a futuro explorando nuevos mercados y oportunidades de negocio.

Terraselecta ha decidido en esta ocasión contar con un stand propio en la feria barcelonesa (Pabellón 1, Nivel 0, Calle B, Stand 290), que este año se caracterizará por su apuesta por ofrecer un enfoque especial centrado

en el legado histórico y familiar del sector vitivinícola.

Este planteamiento cuadra a la perfección con el espíritu del grupo bodeguero, que trata de primar la esencia de cada una de sus bodegas para elaborar

vinos únicos y con personalidad propia.

Bajo esta perspectiva, Bodegas Terraselecta expondrá una amplia y variada carta de vinos con la que se podrá disfrutar de sus principales referencias.

La organización de la BWW confía en superar los 26.000 visitantes profesionales, un 20% de ellos internacionales, y en programar la realización de más de 13.500 reuniones de negocio.

En el stand de Terraselecta cobrarán un protagonismo especial los productos de bodegas de reconocido prestigio como Dominio de Atauta y La Celestina (Ribera del Duero) y Bodegas Naia (Rueda), pero sin olvidarse de los que pertenecen al resto de denominaciones de origen, como Bodegas Óbalo (La Rioja); Viña Nora (Rías Baixas), Pazos del Rey (Monterrei); Álvaro Domecq (Jérez); Bodegas Mano a Mano (Vino de la Tierra de Castilla); y Viñas del Cénit (Tierra del Vino de Zamora).

De esta manera, Bodegas Terraselecta llegará a esta nueva edición de Barcelona Wine Week con los últimos vinos que ha lanzado al mercado, como es el caso de Dominio de Atauta y su nueva edición de la colección Single Vineyards (añada 2019, que incluye referencias como San Juan, La Mala, Llanos del Almendro, Valdegatiles y La Roza), vinos de una categoría excepcional que son el fruto de identificar 25 terroirs únicos y diferentes en el Valle de Atauta, en la vertiente soriana de la Ribera del Duero.