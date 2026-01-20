El EcyL concede subvención del plan mixto de empleo a San Esteban de Gormaz

Martes, 20 Enero 2026 12:41

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha recibido la notificación oficial de la concesión de una subvención por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) para el desarrollo del "Proyecto integral de promoción turística, gestión del patrimonio, digitalización y formación profesional en San Esteban de Gormaz".

Esta iniciativa mixta combina la formación teórica con el trabajo real, permitiendo a los participantes mejorar su empleabilidad mientras perciben un salario.

El objetivo central del programa es profesionalizar el servicio público de turismo y dinamizar los recursos históricos y digitales de San Esteban para generar empleo cualificado.

Los participantes obtendrán el Certificado de Profesionalidad HOTI0108 en Promoción Turística Local e Información al Visitante (Nivel 3), lo que les permitirá adquirir competencias en gestión de unidades de información, diseño de productos locales y atención turística en inglés.

Las labores prácticas se desarrollarán en centros estratégicos como la Oficina Municipal de Turismo, el Centro de las Cortes de 1187, el Centro del Románico de Soria y el Hub de Innovación Turística.

Un componente esencial de este plan es la digitalización del destino mediante el sistema TDITES, que integra herramientas de realidad aumentada, modelos 3D y señalización inteligente para posicionar a la localidad como un Destino Turístico Inteligente.

El impacto esperado abarca la desestacionalización del turismo, la mejora de la competitividad económica local y la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible alineado con la Agenda 2030. En última instancia, el servicio busca garantizar una atención profesionalizada y accesible que ponga en valor el Conjunto Histórico y los hallazgos arqueológicos recientes de la muralla medieval

El proyecto, tendrá una duración de un año, iniciándose el 2 de marzo de este año y finalizando el 1 de marzo de 2027.

Para su ejecución, el Ayuntamiento procederá a la contratación de: 10 Alumnos-trabajadores: Personas desempleadas inscritas en el ECYL que busquen especializarse en el sector turístico; y Personal docente y de coordinación: Se seleccionará un docente-coordinador y un docente para impartir los módulos y supervisar las prácticas. (Deberán estar en situación de demandantes de empleo o situación de mejora de empleo).

Una de las grandes ventajas de este programa es que los alumnos serán contratados bajo la modalidad de contrato de formación en alternancia a jornada completa (35 horas semanales),

Durante los 12 meses que dura el proyecto, los participantes percibirán un salario mientras obtienen el Certificado de Profesionalidad de nivel 3 en "Promoción Turística Local e Información al Visitante" (HOTI0108).

El proceso de selección, tanto de alumnos como de personal docente, se iniciará en colaboración con el ECYL, que realizará la preselección de candidatos de acuerdo con los requisitos legales.

Este programa representa una apuesta decidida por la profesionalización del turismo, la lucha contra la despoblación y la puesta en valor del patrimonio histórico de San Esteban de Gormaz.

Para más información, los interesados pueden acudir a la Oficina de Empleo (ECYL) correspondiente o contactar con el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz