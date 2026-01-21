Diputación impulsa turismo con nuevo proyecto con fondos europeos

Diputación provincial lanzará un nuevo proyecto este año, para impulsar el turismo en la provincia, financiado con fondos europeos, para luchar contra la despoblación.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha notificado a la corporación provincial que ha concedido 1,9 millones para el Plan de Actuación Integral (PAI) Ruta Soria –Revitalización, Unión, Territorio y Acción–, unos fondos relacionados con el programa Feder 2021-2027 y dirigidos a luchar contra la despoblación y la transformación territorial.

El diputado responsable del área de Reto Demográfico y Fondos Europeos, Daniel García, ha señalado que esta nueva concesión de fondos europeos servirán para dar continuidad a la iniciativa Senda Sostenible Soria 12, concedido en octubre, y que supondrá una ayuda de 4,6 millones de euros para un proyecto de 7 millones de euros.

La nueva ayuda europea llegará a doce ayuntamientos de la provincia, donde se movilizarán en total tres millones de euros.

Almarza, Arcos de Jalón, Beratón, Caracena, Duruelo, Langa de Duero, Morón de Almazán, Navaleno, Ólvega, Salduero, San Esteban de Gormaz y Sotillo del Rincón son los municipios incluidos en esta ruta, cuyos proyectos se prevén culminar en 2029.

Las actuaciones del PAI RUTA Soria dan respuesta a los objetivos recogidos en la Agenda Urbana, adaptando los objetivos de la Agenda Urbana Española a la realidad social y territorial. De esta manera, se persigue como objetivo principal el impulso de un turismo sostenible como motor económico y social, para dar una respuesta al despoblamiento y a los retos del territorio.

El conjunto de municipios que conforman el Área Funcional RUTA Soria se presenta como un territorio diverso y representativo del medio rural del interior de España, en particular de Castilla y León.

Los municipios que conforman esta área funcional presentan una variedad de características que reflejan la heterogeneidad de la España rural: desde núcleos más dinámicos como Ólvega, con cierto peso económico y demográfico, hasta pequeñas localidades como Caracena, cuya población y actividad económica son más limitadas pero que conservan un alto valor patrimonial.

Esta diversidad es muestra de las distintas realidades del medio rural, lo que permite utilizar esta asociación como modelo replicable en otros territorios con características similares.

Los nexos económicos que vinculan a los municipios giran en torno a sectores estratégicos como la agroindustria, la silvicultura, el turismo rural y el pequeño comercio.

Desde el punto de vista social y cultural, el envejecimiento de la población y la dispersión de los núcleos urbanos dificultan el acceso a servicios básicos, lo que hace imprescindible una planificación conjunta para optimizar infraestructuras.

La creación de una red de centros sociales intermunicipales es un ejemplo de cómo el PAI permitirá mejorar la calidad de vida de la población, asegurando espacios accesibles y multifuncionales.

A nivel medioambiental, la zona cuenta con un patrimonio natural de gran valor, como la Sierra de Urbión y el entorno del Duero, cuya gestión requiere una gobernanza intermunicipal que fomente su conservación.

Entre 2007 y 2017, la población en esta zona se redujo en un 14,36 por ciento, en contraste con el crecimiento del 5,34 por ciento registrado a nivel nacional.

A ello se suma un índice de envejecimiento del 28,35 por ciento y una tasa de dependencia del 56,55 por ciento, cifras muy superiores a las medias del conjunto del país.

El PAI RUTA Soria, en consonancia con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, contribuirá a contrarrestar estas tendencias a través de un enfoque que aborda las principales problemáticas que afectan a las áreas rurales del país.

Impulso del turismo sostenible y el emprendimiento , con el fin de diversificar la economía y generar empleo estable en sectores estratégicos como el patrimonio, la digitalización y los servicios.

, con el fin de diversificar la economía y generar empleo estable en sectores estratégicos como el patrimonio, la digitalización y los servicios. Mejora de infraestructuras y conectividad , orientada a reducir las barreras de accesibilidad y a valorizar el entorno patrimonial y natural.

, orientada a reducir las barreras de accesibilidad y a valorizar el entorno patrimonial y natural. Dinamización de centros sociales intermunicipales , como espacios multifuncionales para el encuentro, la formación y la prestación de servicios, que refuercen la cohesión comunitaria, impulsando así el rol del sector público como agente garante del bienestar.

, como espacios multifuncionales para el encuentro, la formación y la prestación de servicios, que refuercen la cohesión comunitaria, impulsando así el rol del sector público como agente garante del bienestar. Fomento de la innovación y la digitalización, tanto como motor de atracción de nuevas oportunidades como herramienta para reducir la brecha digital que afecta especialmente a los municipios más pequeños.

Mediante estas actuaciones, el PAI del AF RUTA Soria no sólo busca frenar la pérdida de población, sino transformar las zonas rurales de la provincia en un territorio más atractivo para vivir, trabajar y desarrollar proyectos de vida sostenibles.

Actuaciones

El proyecto se ha divido en dos grandes programas.

El primero tiene al turismo como motor del progreso territorial e incluye dos áreas, la creación de dos centros de desarrollo turístico y la mejora, recuperación y accesibilidad de espacios patrimoniales.

La creación de centro de desarrollo turístico se afrontará con 500.000 euros y la previsión es que se establezcan en las localidades de Langa de Duero y San Esteban de Gormaz con el gran objetivo de profesionalizar la actividad turística en el territorio.

La mejora de espacios patrimoniales cuenta con una dotación de 1,7 millones de euros y se han diseñado actuaciones en cada uno de los municipios beneficiarios.

Así está previsto en Almarza realizar la recuperación y adecuación de la ribera del río Molienda y los molinos, batanes y secaderos de lanas. También se realizarán mejoras en el Museo del Traje de Morón de Almazán, en la accesibilidad de las bodegas y el castillo de San Esteban de Gormaz, la recuperación de la Mina Petra y la señalización del camino verde en Ólvega.

Solo este programa asume 2,2 millones de los 3,1 millones del total del proyecto.

El segundo gran programa lleva por título ConectaSoria y prevé centros de encuentro y bienestar comunitario e incluye la creación de tres nuevos centros sociales y la adecuación y modernización de los ya existentes.

Está previsto realizar nuevos centros en Caracena, Navaleno y Salduero para poner en contacto e impulsar las actividades de las asociaciones del entorno.

El PAI RUTA Soria tiene como objetivo alcanzar su ejecución completa antes del 31 de diciembre de 2029.