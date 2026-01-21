Carmelo Romero realiza, en libro, nueva aproximación a la Segunda República española

Miércoles, 21 Enero 2026 14:58

El historiador y escritor soriano Carmelo Romero ofrece en su libro “El Frente Popular de izquierdas” (enero-julio 1936) una nueva aproximación al que está considerado como uno de los acontecimientos determinantes de la historia de la Segunda República.

Las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, conocidas como las del Frente Popular, han sido señaladas con un nombre que, más describirlas, ha servido con el paso del tiempo para alimentar suspicacias.

La sospecha de fraude que vertieron los sublevados y la posterior dictadura de Franco convirtió aquella victoria legítima en una sombra útil para su propio relato.

A pesar del tiempo transcurrido, aquel proceso electoral y sus consecuencias siguen encendiendo estudios, debates y conversaciones en la calle.

Tampoco faltan voces que, bajo una neutralidad autoproclamada, descalifican cualquier lectura que no se ajusta a su particular “punto medio”, sin advertir que con esa pretendida equidistancia también se está tomando partido.

La Historia exige comprender, no absolver ni condenar. Este libro nace de estas voluntad, según ha resaltado el propio autor: rodear los hechos, mirarlos desde todos los ángulos y devolverles su sentido sin filtros ni consignas.

Las profesoras de Historia Contemporánea de las universidades de Valladolid y Zaragoza, Margarita Caballero y Carmen Frías, respectivamente, señalan en el prólogo del libro la complicada tarea que ha abordado Romero al exponer en relativamente pocas páginas (200) la compleja situación política de España en la elecciones de 1936, más si cabe cuando la escritura no ha ido dirigida en exclusiva a especialistas.

Romero ha partido para ello de los antecedentes del bienio radical-cedista, para abordar las dificultades, salvadas finalmente, para el pacto del Frente Popular y la elaboración de las candidaturas, la intensidad y polarización de la campaña electoral, no muy diferente a las vividas unos años antes en Austria, en Alemania y en Francia, los resultados, con el triunfo contra pronóstico del Frente Popular.

El libro ha sido editado por Catarata.