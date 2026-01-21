España Emprende lanza nuevas formaciones digitales online para 2026

Miércoles, 21 Enero 2026 14:21

La Cámara de Comercio de Soria continúa consolidando el programa España Emprende como una herramienta clave para el impulso del emprendimiento y la mejora de la competitividad empresarial en la provincia.

Desde su puesta en marcha en 2023, el programa ha ofrecido asesoramiento a 378 personas, lo que ha permitido la creación de 63 nuevas empresas.

Solo durante el año 2025, se han atendido 104 nuevas personas usuarias y se han puesto en marcha 21 empresas, además de celebrarse 7 acciones formativas que han contribuido a mejorar las competencias de 46 personas emprendedoras.

Dentro de esta apuesta por la formación como eje estratégico del emprendimiento, el Programa España Emprende lanza para 2026 una nueva oferta de formaciones online en competencias digitales, orientadas a mejorar la empleabilidad, la productividad empresarial y la competitividad de profesionales, personas emprendedoras y pymes.

Se trata de cuatro cursos especializados, con una duración de 60 horas cada uno, que se impartirán mediante clases en directo por videoconferencia y campus virtual entre los meses de febrero y mayo de 2026. Las formaciones abordan áreas clave y altamente demandadas en el mercado laboral, como el análisis de datos, la inteligencia artificial aplicada a la empresa y la creación web y el comercio electrónico.

Los cursos programados son:

Herramientas Avanzadas de Excel + Análisis de Datos con Power Pivot y Power BI , del 9 de febrero al 27 de abril de 2026, los lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 horas. Incluye preparación para la certificación oficial Microsoft Excel Expert.

, del 9 de febrero al 27 de abril de 2026, los lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 horas. Incluye preparación para la certificación oficial Microsoft Excel Expert. Herramientas Empresariales de Excel + Introducción a Power BI , del 10 de febrero al 28 de abril de 2026, los martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas, con preparación para las certificaciones Microsoft Excel Specialist y Expert.

, del 10 de febrero al 28 de abril de 2026, los martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas, con preparación para las certificaciones Microsoft Excel Specialist y Expert. Herramientas de Inteligencia Artificial para la Productividad Empresarial , del 10 de febrero al 26 de marzo de 2026, de martes a jueves, con turno de mañana (10:00 a 13:00 horas) o de tarde (16:00 a 19:00 horas).

, del 10 de febrero al 26 de marzo de 2026, de martes a jueves, con turno de mañana (10:00 a 13:00 horas) o de tarde (16:00 a 19:00 horas). Creación Web con WordPress + Tienda Online + Inteligencia Artificial, del 3 de marzo al 14 de mayo de 2026, de lunes a jueves, de 16:00 a 19:00 horas.

Todas las formaciones cuentan con un enfoque 100 por ciento práctico, con ejercicios reales, seguimiento docente y acceso a un campus virtual con materiales didácticos y recursos de apoyo.

Al finalizar, el alumnado que supere los requisitos de evaluación obtendrá un certificado de aprovechamiento España Emprende, expedido por la Cámara de Comercio.

El programa España Emprende es una iniciativa de ámbito nacional que tiene como objetivo contribuir a la puesta en marcha y consolidación de nuevas actividades empresariales, así como apoyar procesos de modernización y crecimiento, contando con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Más información e inscripciones: https://camarasoria.com/emprendimiento-y-consolidacion/programa-espana-emprende