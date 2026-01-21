Enclave de Agua confirma fechas para su XIX edición en Soria

El Ayuntamiento de Soria y Globo Producción han confirmado hoy las fechas de la que será este verano la decimo novena edición del festival Enclave de Agua.

El festival volverá a contar con los grupos internacionales y nacionales más representativos de la música afroamericana, y potenciará sus conciertos vermú en la ciudad.



El festival cumplirá 19 años en su edición de 2026.

Será, como viene siendo habitual, el último fin de semana de julio, los días 23, 24 y 25, según ha confirmado la organización.

El Ayuntamiento de Soria realizó un positivo balance de la última edición de Enclave de Agua con cerca de 30.000 personas participantes a lo largo de los distintos espectáculos desde el jueves tanto en márgenes del Duero como en la ciudad con los conciertos vermut.

“Estamos hablando de un evento masivo, gratuito, al aire libre, con miles de personas en torno a la cultura y que ha transcurrido en un ambiente de convivencia, respeto y disfrute colectivo”, resaltó la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo.

En la parte artística algunos grupos han dejado huella en la historia del festival, como Fantastic Negrito, O’Funk’illo, Martha High, Ida Nielsen o La Perra Blanco.

