Vox denuncia contrato para programación del carnaval de Soria por no ajustarse a la legalidad

Lunes, 26 Enero 2026 08:58

Vox Soria ha registrado un escrito dirigido a la concejala de Cultura Ciudadana, Gloria Gonzalo, para manifestar su desacuerdo con el proceso seguido por su departamento en la planificación de los actos festivos que compondrán el programa del Carnaval 2026.

Fernando Castillo, portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento, ha informado de que durante la última comisión informativa, la concejala Gloria Gonzalo explicó a los grupos políticos que su departamento había solicitado a tres empresas que ofertaran sus respectivas “propuestas de programación para los eventos festivos del Carnaval 2026 en la capital por un precio máximo de 40.000 euros a la baja”.

Durante la comisión, se informó de las tres propuestas presentadas, y los ediles socialistas votaron a favor de elegir la programación de una de ellas por considerar que sus eventos musicales y festivos eran los más adecuados para el festejo, sin otros argumentos ni ulteriores explicaciones.

Castillo ha señalado hoy en un comunicado que, tanto Vox como el PP, mostraron su preferencia por otra empresa, que era la que ofrecía la programación más barata.

Al finalizar la comisión, Castillo y Sara López acordaron presentar un escrito mostrando su desacuerdo con el procedimiento utilizado por la Concejalía de Cultura Ciudadana para la programación de los Carnavales 2026, solicitando dejar sin efecto el dictamen de resolución adoptado durante la pasada comisión informativa y proceder a la apertura de un nuevo procedimiento de contratación.

Contratos troceados

Desde Vox han explicado que el contrato para todos los carnavales no puede tramitarse globalmente como un contrato menor, por tratarse de un contrato de servicios con un valor máximo de 40.000 euros, dado que esta cifra supera los umbrales permitidos para este tipo de contratos en la Ley de Contratos del Sector Público (15.000 euros).

Los ediles de Vox estiman que será dividido en partes, dado que así ocurrió en el Carnaval 2025, cuando el montante total previsto para estos festejos acabó luego troceado en contratos menores individuales que el ayuntamiento formalizó con cada uno de los artistas o grupos artísticos incluidos en la programación de la empresa elegida.

De esta manera los contratos menores son adjudicados sin concurrencia competitiva y se utiliza la motivación de que tienen derechos de exclusividad.

Para la edil López, la utilización de una empresa intermediaria a la que se pide que sugiera unos artistas, y después sea el Ayuntamiento el que contrata directamente a esos artistas por contratos menores, “es un subterfugio muy poco claro, poco menos que fraudulento”.

“No nos han explicado qué relación tiene el Ayuntamiento con esa empresa programadora, ¿acaba firmando un contrato con el Ayuntamiento o no?, ¿de qué tipo?, ¿o es una mera comisionista en los contratos que el Ayuntamiento paga a los artistas que ella propone?.

López ha reiterado que “estamos cansados de ver contratos del departamento de Cultura que se adjudican de forma absolutamente arbitraria, y en los que reiteradamente alegan derechos de exclusividad de los artistas. Es un abuso total, nos los meten con calzador, y ni siquiera se molestan en justificarlos. Pero en los festejos del Carnaval además, lo que vemos es un fraccionamiento. Entendemos que debería ser un contrato completo único y no subcontratos directos con los artistas, todos menores de 15.000 para que encajen como contrato menor”.

Aumento del gasto

Desde Vox Soria también han criticado el creciente aumento presupuestario del equipo del gobierno socialista en todo tipo de actos festivos.

“En el año 2022 el presupuesto para el Carnaval era de 30.000 euros, 4 años después ya vamos por los 40.000 euros es una subida del 33 por ciento en apenas 4 años. Luego nos dirán que tienen que subirnos el IBI para mejorar las aceras, y limpiar las calles, pero se lo gastan en eventos festivos y propagandísticos, y la mayoría son manifiestamente ideológicos”, ha señalado Castillo.