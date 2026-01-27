El PP insta a MITMA a arreglar deficiencias de travesías antes de aceptar su transferencia

Martes, 27 Enero 2026 16:05

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria ha reiterado que la ejecución de las travesías de la ciudad se ha cerrado con varias deficiencias y ha instado al equipo socialista a que sea el Ministerio de Transportes quien asuma su financiación, antes de aceptar la transferencia de las mismas.

La comisión extraordinaria solicitada por el PP ha abordado esta semana diferentes cuestiones urbanísticas, entre ellas el diseño y ejecución de las travesías de la ciudad, que tantas críticas ha suscitado por parte de los vecinos en los últimos meses.

El equipo socialista de Gobierno ha decidido encargar un informe sobre los problemas puntuales en las travesías.

El MITMA ha enviado el 26 de noviembre al Ayuntamiento el escrito para recepcionar las obras, una vez que las ha dado por finalizadas, pero el Ayuntamiento no rubricará el mismo de momento, hasta contar con ese informe sobre las posibles deficiencias.

Para ello ha reclamado a los diferentes servicios municipales, desde la Policía Local hasta la recogida de basuras, que elaboren un informe sobre cómo los problemas detectados en el nuevo diseño de las travesías

Hasta que no se compruebe todo, no se firmará la recepción de las obras, ha avanzado el equipo socialista.

La portavoz del Grupo municipal Popular, Belén Izquierdo, ha manifestado su disconformidad sobre cómo han quedado las travesías.

“Al grupo municipal popular no le gusta como han quedado las travesías. Hay ciertas obras que se dijo que tenían que hacerse y están sin hacer. Ni el acabado, ni la solución a los problemas, porque sigue habiendo zonas donde no se pueden abrir las puertas del copiloto, sigue habiendo pasos de cebra mal ubicados y rotondas que han tenido que bolardos verdes… por no hablar de árboles, jardineras”.

Para Izquierdo, las obras no están en el punto que deberían para que el Ayuntamiento acepte su transferencia.

La portavoz popular ha señalado que el informe que ha pedido el Ayuntamiento a sus servicios es “una patada al frente” para que parezca que se hace algo, cuando las deficiencias se vienen observando desde hace meses, y lo que es peor, según Izquierdo, el Ayuntamiento parece dispuesto a asumir las travesías sin resolver todos los problemas detectados.

El grado de ejecución de las travesías, en algunos aspectos, ha reiterado, es deficiente.

La salida entre la calle León y la rotonda de la estación de autobuses, por petición de la Policía Nacional y los Bomberos de Soria, no se ha realizado, cuando se debería hacer antes de la recepción de las travesías, como así se dijo.

Izquierdo ha señalado que el MITMA tendrá que asumir el arreglo de las deficiencias detectadas en las travesías.

El MITMA ha remitido una comunicación en la que asegura que “sin más trámites, el Ayuntamiento de Soria asumirá plenamente la titularidad del tramo descrito y será responsable de su conservación y explotación”.

Para Izquierdo, este coletilla que figura en la notificación del MITMA le lleva a interpretar que no hay previsto en estas obras acta de conformidad, sino que se recibe simplemente la transferencia, y sólo se puede interponer recursos de reposición ante el Ministerio, en el plazo de un mes desde su notificación, o interponer un recurso contencioso-administrativo ante la sala del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de tres meses.