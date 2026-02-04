Un error administrativo retrasa aprobación definitiva de presupuestos de Soria para 2026

Miércoles, 04 Febrero 2026 08:54

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Soria para 2026 no entrarán en vigor hasta marzo, debido a un error administrativo.

El Boletín Oficial de la provincia ha publicado hoy la resolución firmada el 2 de febrero por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, por el que se anula la aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de 2026, al no haberse considerado las alegaciones presentadas en plazo al presupuesto inicial aprobado el 23 de diciembre de 2025.

Por ello, el alcalde ha tenido que dejar sin efecto el oficio, el edicto y la publicación en el BOP de Soria del pasado 28 de enero, en el que se anunciaba la aprobación definitiva del presupuesto general para 2026.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_292_66945d48%232E%23pdf

Con ello, el presupuestos municipal para 2026 volverá estar expuesto un mes para alegaciones y será aprobado definitivamente más tarde, previsiblemente en marzo.

El equipo socialista de Gobierno se enteró de este error tras la denuncia pública realizada por los sindicastos CSIF, USO y la Junta de Personal y el Comité de Empresa, que calificaron de ilegal las cuentas municipales de 2026, por haberse aprobado definitivamente sin que las alegaciones que presentaron fueran aprobadas o rechazadas, como es de rigor.

Las cuatro alegaciones llegaron al Departamento de Gobernanza, dependiente de la Concejalía de Personal, en lugar de directamente al departamento de Intervención, que es el cauce habitual.

Intervención comunicó que no se había presentado ninguna alegación y remitió el 28 de enero a aprobación definitiva del presupuesto al BOP.

En el próximo pleno municipal se deberá someter a aprobación o desestimación las alegaciones presentadas al presupuesto de 2026.