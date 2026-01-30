Exigente desplazamiento de para los equipos del Ingenieros para cerrar enero

Viernes, 30 Enero 2026 17:12

Los equipos sénior femenino y masculino del Ingenieros de Soria C.R. afrontan este sábado 31 de enero una exigente jornada liguera en el CDM David Cañada de Zaragoza, donde se medirán a los conjuntos de Fénix Rugby en dos encuentros que se presentan como un importante test competitivo para ambos equipos.

La cita llega además en una semana atípica para el club soriano, que se ha visto condicionado en su preparación al no haber podido entrenar con normalidad en los últimos días debido a las intensas nevadas y lluvias registradas , que han provocado encharcamientos en el terreno de juego en Soria, añadiendo un punto extra de dificultad al desplazamiento.

El sénior femenino volverá a la competición tras una semana de descanso para enfrentarse al actual colíder de la clasificación y vigente campeón de la pasada liga.

El partido, que comenzará a las 14:00 horas, supone un reto de máxima dificultad ante uno de los equipos más sólidos de la competición.

En el encuentro de ida, disputado en Los Pajaritos, las Ingenieras lograron competir de tú a tú durante el primer cuarto de partido, llegando incluso a situarse por delante en el marcador, antes de que la reacción del conjunto maño decantara el choque.

Para esta cita, el equipo soriano llega con importantes bajas, pero con la intención de mantener el orden, la seriedad y la competitividad el mayor tiempo posible, buscando seguir creciendo frente a un rival de primer nivel y aprovechando cada oportunidad que se presente.

Por su parte, el sénior masculino, cuyo encuentro también se disputará a las 15:30 horas, viajará a Zaragoza con la confianza reforzada tras la contundente victoria lograda el pasado fin de semana ante Quebrantahuesos, un resultado que permite al equipo seguir soñando con una plaza de playoff.

El reto no será sencillo, ya que enfrente estará el segundo clasificado de la liga, un Fénix Rugby que cuenta con una plantilla muy completa, con numerosos jugadores experimentados que han acumulado minutos en División de Honor B, combinados con jóvenes promesas del rugby aragonés.

En el partido de ida, el conjunto maño tuvo que emplearse a fondo para sacar adelante el encuentro, lo que refuerza la idea de que el Ingenieros puede competir si mantiene su nivel. El objetivo de los sorianos será repetir esa versión sólida, sostener la intensidad durante los ochenta minutos e intentar aprovechar sus opciones para regresar de Zaragoza con un buen resultado.

Además de los compromisos ligueros del fin de semana, el Ingenieros de Soria contará con representación a nivel autonómico, ya que Alba Aguilera ha vuelto a ser convocada por la Selección de Castilla y León M17.

La jugadora disputará este sábado, a partir de las 14:30 horas, el encuentro por el quinto y sexto puesto del Campeonato de Selecciones CESa XV M17, en el que el combinado castellanoleonés se enfrentará a la selección de Euskadi en el Polideportivo Errekalde de Bilbao.