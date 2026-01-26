Ganadores del torneo de ajedrez “Camaretas” 2026

Lunes, 26 Enero 2026 08:22

Treinta y siete participantes han disputado el Torneo de ajedrez “Camaretas” 2026, que se ha celebrado este domingo en la Biblioteca municipal de Golmayo.

Los jugadores han tenido edades comprendidas entre los 8 y los 69 años y procedencias desde Burgos hasta Madrid, pasando por Navarra, siendo, lógicamente, los sorianos los más numerosos.

Todos ellos han disputado seis rondas por sistema suizo a un ritmo de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.

En la competición general, ha resultado vencedor el CM Fernando Arauzo Alonso, que ha ganado en todas las partidas.

El segundo puesto lo ocupó Martín Lobato Gil, con 5 puntos, al que siguió Ángel Tutor Gómez, con 4,5 puntos.

En las categorías infantiles, los tres mejores sub-14 fueron Álvaro García Lafuente, on 4,5 puntos, Garikoitz León Cousido, con 4 puntos, y Mateo Barca Borobio, también con 4 puntos. En la categoría sub-12, el podio estuvo compuesto por Alonso García Bartolomé (4puntos), Gael del Río Bombín (3) y Mark Myslyvets (3).

La categoría sub-10 fue encabezada por Kevin David Varona Delgado (4), Miguel Gómez Castejón (3) y Samuil Nenov Velikov (2,5). Finalmente, en la categoría sub-8, la mejor fue Úrsula Pascual Gómez (2,5), secundada por Carlos Jiménez Murillo (2,0) y Mar´tin Filoso Fernández (1,5).

El Torneo también premió a jugadores locales, que fueron Jordi Camil Guizada Maldonado, en la categoría general, quien consiguió 4 puntos, y Mario Ayuso Gonzalo, en la categoría de menores de 14 años, que logró 1 puntos.

El Torneo de ajedrez “Camaretas” 2026 fue organizado por el Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia y contó con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Golmayo y de la Diputación Provincial de Soria, que ofrecieron 100 euros en vales de compra y 15 trofeos, que se distribuyeron entre los ajedrecistas mencionados anteriormente.

Los premios fueron entregados por los concejales Antonio Miguel Alfageme y Sara Herrero, así como por el monitor deportivo Juan Carlos Aguilar,

Este torneo forma parte del XII Circuito infantil de ajedrez “Alfoz de Soria” , que tendrá continuidad con la competición infantil que se celebrará en Los Rábanos el día 21 de febrero