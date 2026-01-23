ASAJA aborda con presidenta de CHD la limpieza de red fluvial en Soria

Viernes, 23 Enero 2026 15:34

ASAJA Soria se ha reunido hoy en Valladolid con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), para tratar sobre el informe del conjunto de problemas en cuanto al estado de la red fluvial de la provincia, que la organización profesional agraria ya elaboró y envió tras reunirse con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, el pasado mes de junio.

El encuentro llega a petición de la presidenta de ASAJA Soria, Ana Pastor, quien en una carta enviada el año pasado a la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, le transmitió la inquietud del sector y puso encima de la mesa aquellos problemas generados para las fincas y cultivos, o de acceso al ganado, que para la OPA pueden ser evitados con las oportunas actuaciones en la red fluvial.

La iniciativa surgió con motivo de los excesos de agua de la primavera pasada, que generó numerosos problemas y perjuicios para el campo, lo que llevó a ASAJA a elaborar esa recopilación junto con sus socios para señalar los diversos puntos con problemas.

Por eso, ASAJA Soria envió en junio a la CHD el informe de aquellos problemas detectados por sus socios en toda la provincia y que quedaron aglutinados en unas 200 páginas con fotografías, detalles de situación y municipios afectados.

En la reunión de hoy, ASAJA Soria ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Duero que el presupuesto disponible tenga en cuenta aquellas actuaciones demandadas por los socios de ASAJA.

La presidenta de la CHD, que estaba acompañada por el Comisario de Aguas, Alejandro Cozar, ha señalado que haría lo posible, pero que hay que ser conscientes del presupuesto limitado, y más habiendo 83.000 kilómetros de cauces. Aun así, el presupuesto de 2026, y con la reserva de 2027, alcanza los 2 millones.

ASAJA Soria ha hecho hincapié en que en las limpiezas de cauces que no precisen dragados o uso de maquinaria sea suficiente la declaración responsable para poderlas abordar, tanto desde las corporaciones locales como los propios agricultores; todo ello con diligencia en el procedimiento para agilizar las actuaciones.

En cuanto al establecimiento de bandas de protección, ASAJA ha insistido a Lafuente sobre la situación particular en la cabecera del Duero.

La organización profesional agraria presentará argumentos y una propuesta para un trato diferencial, aprovechando que se encuentra en fase de anuncio el nuevo Plan Hidrológico.

Además, ha recordado que la Unión Europea ya ha puesto encima de la mesa un paquete adicional para el Marco Financiero Plurianual, después de las protestas del pasado 18 de diciembre en Bruselas con presencia de ASAJA Soria, en el que se recoge una revisión de la directiva de aguas y nitratos.

En ese sentido, ASAJA ha pedido que se tenga en cuenta la intención de la Unión Europea de rebajar la presión regulatoria hacia los agricultores y ganaderos.

Aunque este informe da detalle de problemas puntuales que los socios de ASAJA fueron notificando, con carácter general la opa quiere trasladar que ahora más que nunca es necesario el cuidado de la red fluvial deteriorada. Para este cuidado es precisa la limpieza y mantenimiento de los cauces y recuperar su función canalizadora y evacuadora en toda la provincia. Es crucial que desde la administración se dote de presupuesto suficiente para, de manera prioritaria, abordar las soluciones técnicas a los problemas detectados en este informe y aquellos otros que se pudieran identificar por parte de los servicios de la administración autonómica, local o del Estado.

Asimismo, ASAJA Soria ha asegurado en la reunión, a la que también han acudido el vicepresidente, Fernando Borque, y el secretario técnico, Juan Francisco Barcones, que la pérdida de funcionalidad de la red fluvial afecta severamente al potencial productivo de las parcelas afectadas, impide o dificulta los trabajos agrícolas y ganaderos de extensas áreas y arruina en muchas ocasiones el fruto del esfuerzo de incluso varias generaciones en su mejora y mantenimiento.

Desde ASAJA Soria se ha agradecido en un comunicado el interés de la presidenta de la Confederación Hidrográfica en recoger estas demandas y ha confíado en que puedan ser atendidas.