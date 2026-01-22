Diputación apuesta, en FITUR, por turismo activo en Soria durante todo el año

Jueves, 22 Enero 2026 12:09

La Diputación de Soria ha iniciado su participación en la primera jornada de FITUR 2026, presente dentro del stand de la Comunidad en IFEMA Madrid, que este año se celebra bajo el lema “Castilla y León, el cielo nos ha elegido”.

La participación ha arrancado con un recuerdo y respeto a las víctimas, familiares y allegados del trágico accidente ferroviario.

Durante esta primera jornada, la Diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha subrayado que el turismo “ya no es una actividad estacional”, destacando la necesidad de seguir trabajando para atraer visitantes a lo largo de todo el año, más allá de los periodos vacacionales tradicionales.

En este contexto, Jiménez ha presentado la participación de la Diputación de Soria en esta nueva edición de la feria, que se celebra del 21 al 25 de enero, con una estrategia de promoción centrada en los grandes atractivos de la provincia, como el eclipse, la Semana Santa, y la completa oferta de naturaleza, gastronomía, cultura y patrimonio que posiciona a Soria como un destino singular y de calidad.

La Diputación de Soria quiere aprovechar FITUR 2026 para reforzar la visibilidad de la provincia en el principal escaparate turístico nacional e internacional.

En esta edición, el país invitado es México, y el presidente de la Diputación, Benito Serrano, asistirá a la feria el viernes.