Las 25 obras que recibirán subvención para paliar daños por granizo e inundaciones en junio de 2025

Lunes, 26 Enero 2026 12:29

La Comisión de Asistencia al subdelegado del Gobierno en Soria ha emitido este lunes informe favorable a 25 proyectos presentados por 17 entidades locales de la provincia para paliar los daños provocados por el granizo y las inundaciones en junio de 2025. Hay 16 ayuntamientos y la propia Diputación Provincial. El importe conjunto asciende a 3.711.264 euros.

Estos proyectos son susceptibles de recibir subvención por los daños causados por el granizo y las inundaciones sufridas el 11 y 12 de junio de 2025.

Fue un episodio tormentoso severo por inestabilidad atmosférica asociada a una DANA, que produjo fuertes tormentas, granizo e intensa actividad eléctrica.

La Comisión ha revisado la documentación de las solicitudes y ha comprobado su adecuación a las bases reguladoras, la titularidad de los bienes, la relación directa con los daños y la viabilidad presupuestaria para la ejecución. No habido ninguna propuesta de desestimación.

Los proyectos se tramitan al amparo de la resolución de 30 de octubre de 2025 de la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que aprobó la convocatoria de subvenciones estatales para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial.

Cubre los daños por las afecciones de emergencia debidos a episodios de inundaciones y otros fenómenos entre el 25 de marzo y el 22 de junio de 2025, que motivaron la activación de planes de emergencia.

En Soria, las catástrofes naturales se produjeron únicamente los días 11 y 12 de junio mencionados.

Entre las actuaciones con mayor presupuesto figuran cuatro proyectos de la Diputación Provincial de Soria en carreteras provinciales. Alcanzan los 3.246.600 euros. El resto incluye reparaciones de caminos y firmes, mejoras de abastecimiento y depósitos de agua, y trabajos en edificios y equipamientos municipales.

Además de los 3,2 millones de la Diputación Provincial de Soria, los 16 ayuntamientos con proyectos de reparación y reposición de infraestructuras y servicios básicos son los siguientes: Velamazán (96.500 euros), Medinaceli (91.097 euros), Langa de Duero (53.500 euros), Los Rábanos (46.388 euros), Noviercas (40.000 euros), Covaleda (23.736 euros), Nepas (21.780 euros), Villasayas (20.000 euros), Duruelo de la Sierra (19.746 euros), Barca (12.876 euros), Caracena (12.000 euros), Fresno de Caracena (8.000 euros), Carrascosa de Abajo (6.000 euros), Pozalmuro (5.539 euros), Viana de Duero (5.000 euros) e Hinojosa del Campo (2.502 euros).

Las 25 obras informadas favorablemente son las siguientes:

1.273.600 euros – Diputación Provincial de Soria: SO-P-3247 (0+000–7+270), tramo SO-P-3002–SO-P-3107.

749.000 euros – Diputación Provincial de Soria: SO-P-4138 (0+000–4+100), tramo CL-116–SO-P-4137.

624.000 euros – Diputación Provincial de Soria: SO-P-3106 (3+900–7+800), tramo CL-101 Tejado–Nolay.

600.000 euros – Diputación Provincial de Soria: mejora del drenaje en la SO-P-4126 (8+560–8+730).

60.000 euros – Ayuntamiento de Medinaceli: cubierta de la Biblioteca.

53.500 euros – Ayuntamiento de Langa de Duero: Camino Negro (pol.36 parc.9001 y pol.38 parc.9002).

48.300 euros – Ayuntamiento de Velamazán: caminos, zona este.

48.200 euros – Ayuntamiento de Velamazán: caminos, zona oeste.

46.388 euros – Ayuntamiento de Rábanos, Los: acceso al cementerio y Camino Hondo Veguilla.

40.000 euros – Ayuntamiento de Noviercas: caminos del término municipal.

24.097 euros – Ayuntamiento de Medinaceli: cubierta y lucernario de la cocina-comedor de la Alhóndiga.

21.780 euros – Ayuntamiento de Nepas: daños en varios caminos.

20.000 euros – Ayuntamiento de Villasayas: daños en el camino La Cueva.

19.746 euros – Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra: camino de las Serrerías.

12.876 euros – Ayuntamiento de Barca: bomba de abastecimiento de agua.

12.000 euros – Ayuntamiento de Caracena: canal de riego y presa.

10.234 euros – Ayuntamiento de Covaleda: camino del polígono industrial Cabañares.

8.000 euros – Ayuntamiento de Fresno de Caracena: canalones y tejados municipales.

7.485 euros – Ayuntamiento de Covaleda: camino de San Matías al Cubo.

7.000 euros – Ayuntamiento de Medinaceli: firme del acceso al depósito de Lodares.

6.017 euros – Ayuntamiento de Covaleda: bacheo en varias calles.

6.000 euros – Ayuntamiento de Carrascosa de Abajo: actuación sobre el depósito de agua.

5.539 euros – Ayuntamiento de Pozalmuro: equipamiento del depósito municipal de agua.

5.000 euros – Ayuntamiento de Viana de Duero: daños en el camino Carragómara.

2.502 euros – Ayuntamiento de Hinojosa del Campo: equipamiento del depósito de agua.

Con este informe favorable, la Subdelegación del Gobierno continúa la tramitación de las ayudas para facilitar la recuperación de infraestructuras básicas y la normalidad de los servicios públicos locales en la provincia. A los proyectos subvencionables se les podrá conceder una subvención de hasta el 50 % de su coste.