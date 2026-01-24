La DGT registra 32 incidencias en carreteras de la provincia, tras nevada
La red de carreteras en la provincia ha amanecido este sábado con 32 incidencias tras la nevada de esta madrugada, según ha informado la Dirección General de Tráfico en su página web. Conviene consultar las incidencias antes de iniciar el desplazamiento.
Soria proyecta en FITUR 2026 su cielo certificado para el eclipse solar
https://infocar.dgt.es/etraffic/Incidencias?ca=7&provIci=42&caracter=acontecimiento&accion_consultar=Consultar&IncidenciasRETENCION=IncidenciasRETENCION&IncidenciasPUERTOS=IncidenciasPUERTOS&IncidenciasMETEOROLOGICA=IncidenciasMETEOROLOGICA&IncidenciasEVENTOS=IncidenciasEVENTOS&IncidenciasOTROS=IncidenciasOTROS&IncidenciasRESTRICCIONES=IncidenciasRESTRICCIONES&ordenacion=fechahora_ini-DESC