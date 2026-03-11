Álvarez de Toledo acusa a Pedro Sánchez de ser el máximo especialista en generar odio

Miércoles, 11 Marzo 2026 14:42

La diputada nacional del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el máximo especialista en generar odio en la sociedad española y ha pedido a los ciudadanos que reaccionen ante un proceso de mutación de la democracia que se acelerará en los próximos meses.

Alvarez de Toledo ha alabado la seguridad, solvencia y serenidad que ofrece Alfonso Fernández Mañueco, tres valores que escasean en la política nacional.

Para la portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Mañueco es la antítesis de la polarización, del ruido, de la confrontación, ofrece hechos y resultados, trabajando por el bienestar de los jóvenes, de los mayores, dependientes, la familia, los autónomos…

Además ha resaltado que hay que conseguir acercar la industria a Soria capital, lo que el candidato socialista Carlos Martínez ha sido incapaz de hacer en casi dos décadas como alcalde, donde según ha reiterado, solo ha subido impuestos, ty ha demostrado su incapacidad de convertir a Soria en un polo industrial.

Álvarez de Toledo ha declarado que ha viajado hasta Soria con un mensaje de esperanza y de responsabilidad, ya que en estas elecciones no solo se juega el bienestar de Castilla y León, “nos jugamos el futuro de nuestro país y de nuestra nación. Estamos en un momento delicadísimo, hay un proceso en España de mutación a democracia fallida y con la integridad territorial de nuestro Estado en peligro, porque el presidente del Gobierno depende de partidos que odian a España para gobernar y que buscan su destrucción”.

En este sentido ha anunciado que el proceso de destrucción se va a acelerar y por eso se necesita un Partido Popular fuerte en Castilla y León y a nivel nacional y esto se juega en las próximas elecciones autonómicas.

“España está en un proceso de mutación de democracia plena a democracia fallida, que además se proyecta sobre la integridad territorial de nuestro Estado, porque el presidente del Gobierno depende para gobernar de socios que detestan a España y que buscan la destrucción de España y que promueven la discriminación entre territorios y entre comunidades autónomas, que da todo a aquellas comunidades de las que depende para gobernar y nada en cambio, por ejemplo a provincias como Soria”, ha declarado.

Álvarez de Toledo ha acusado al presidente del Gobierno de ser el máximo especialista en generar odio en España, y de hacerlo de forma consciente para mantenerse en el poder, levantando un muro entre los españoles y demonizando a sus adversarios políticos, tachándoles de fascistas, y deslegitimando los contrapesos democráticos del Estado, desde el poder judicial a los medios de comunicación independientes y al propio Parlamento.

“Cuando habla de odio el señor Sánchez, lo que hace es hablar de la materia que mejor conoce porque la práctica de forma cotidiana y lo que necesitamos en España es restaurar la paz civil, la Constitución española del año 1978 fue la paz civil española lo que aunó a monárquicos, republicanos, castellanos, catalanes, creyentes, ateos, un gran acuerdo de libertad y ese es el proyecto que nosotros vamos a promover con tres pilares: rearmar al Estado, regenerar la democracia y reunir a la nación reconstruyendo la trama de afectos entre españoles”.

En cuanto a Vox, la diputada popular ha asegurado que se equivocan bloqueando gobiernos del Partido Popular y sembrando la incertidumbre y parálisis en España y sus comunidades autónomas.

Ha apelado a los ciudadanos a tomar decisiones en las urnas para terminar con esta sociedad polarizada y ha descartado que el presidente del Gobierno anticipe las elecciones generales.