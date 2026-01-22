Jornada de donación de sangre en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria

Jueves, 22 Enero 2026 13:52

El Hospital Universitario Santa Bárbara acoge mañana viernes 23 de enero una nueva jornada de donación de sangre, organizada por la Junta de Castilla y León, a través del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria.

La sala habilitada al efecto es la destinada a Formación, en la planta 0, en el acceso al hospital por la calle Doctor Fleming, junto a la entrada al Servicio de Rehabilitación. El horario previsto para poder donar es de 08.45 a 14.15 horas.

Se trata de una campaña de donación de sangre especialmente diseñada para usuarios, pacientes y familiares del centro hospitalario, así como profesionales de la salud de la sanidad de Soria.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha alertado esta semana de la insuficiencia de sangre en las reservas de todos los grupos sanguíneos en la Comunidad Autónoma.

El más preocupante, a día de hoy, es el grupo 0+, que se encuentra en aviso rojo, por lo que se piden donaciones lo antes posible.

Los grupos A+, A-, 0-, B+, B-, AB+ y AB- se hallan en alerta amarilla, para los que se solicitan donantes en los próximos días.

Requisitos para donar

Los requisitos y recomendaciones para poder ser donante de sangre son: tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilogramos; gozar de buena salud y desayunar bien, puesto que se va a donar en horario de mañana.

Hay que insistir en la importancia de la donación para poder disponer de los productos sanguíneos necesarios en la práctica diaria y procedimientos hospitalarios, soporte que es tratamiento en muchas ocasiones para mejorar la atención y la vida de los pacientes.

Cabe destacar varias razones adicionales, como crear conciencia entre los familiares, pacientes y amigos en la transmisión de la importancia de la donación, generar un espíritu de responsabilidad y solidaridad en ayudar al enfermo que lo necesita y contribuir al suministro de sangre para mantener unas reservas regionales de sangre que en cualquier momento y lugar se puedan necesitar.

Puntos de donación

Además de la campaña de donación programada para la mañana de este viernes en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, conviene recordar que el punto fijo de donación de sangre y plasma en Soria se sitúa en la sede del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, ICSCyL, (Parque de Santa Clara s/n), los lunes de 15.00 a 21.00 horas, y martes y miércoles de 9.00 a 15.00 horas.

Asimismo, la próxima semana está prevista una jornada de donación de sangre el jueves 29 de enero en el Centro de Salud de San Pedro Manrique, en horario vespertino, de 16.15 a 20.45 horas, y el viernes día 30 en el Centro Comercial Camaretas (Golmayo), de 16.00 a 21.00 horas (sala de exposiciones, segunda planta).

El autobús de donación de sangre también estará los días 5 y 6 de febrero, de 8.45 a 14.15 horas, en la plaza Mariano Granados de la capital soriana.