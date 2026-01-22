Conferencia coloquio en el Casino de Soria sobre los orígenes de ETA

Jueves, 22 Enero 2026 14:15

El salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia acoge mañana viernes, una conferencia coloquio sobre los orígenes de ETA, la banda terrorista que en medio siglo ha asesinado casi 900 personas en España.

Mañana Viernes, día 23, el salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia acoge la conferencia-coloquio "Los orígenes de ETA: el germen del terror" a cargo de Santiago de Pardo Contreras, catedrático de historia contemporánea de la Universidad del País Vasco.

La charla comienza a las 20,00 horas y la entrada es libre, limitada al aforo de la sala.

La conferencia está organizada por la Fundación Arribes de Duero dentro de su ciclo de conferencias Lecciones de la Historia.

El 20 de octubre de 2011 la organización terrorista ETA anunció el cese definitivo de la violencia.

La sociedad española empezó a vislumbrar, después de 50 años, el final de una violencia que se ha cobrado cerca de 900 víctimas mortales.

ETA, Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y libertad), nació entre 1958 y 1959.

Sus fundadores fueron un grupo de jóvenes de ideología nacionalista radical.

Tenían miedo de que el euskera y la identidad vasca desaparecieran. Habían crecido en una dictadura centralista, que utilizaba la violencia para mantenerse en el poder.

Muchos de los primeros miembros de ETA se habían separado del PNV y creían que había que hacer más en contra del régimen que lo que hacía esta formación, que encabezaba el Gobierno Vasco en el exilio, desde Francia.

ETA, al contrario que la mayoría de la oposición antifranquista decidió utilizar la violencia para conseguir sus objetivos.

Primero fueron pocos, pero en la transición española a la democracia, cuando estuvieron más fuertes, tuvieron entre 450 y 500 miembros integrados en comandos y dispuestos a matar. Al final, ya en los 2000, llegó a haber más de 700 presos de ETA cumpliendo condena.