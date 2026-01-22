El torrezno de Soria sigue creciendo y facturó 4,5 millones de kilos en 2025

Jueves, 22 Enero 2026 11:34

4,5 millones de kilógramos de torreznos de Soria se han facturado en 2025 por parte de las empresas agrupadas en la Asociación de productores del torrezno de Soria.

Asi lo ha avanzado el director técnico de la marca de garantía, Juan José Delgado, en la presentación de la nueva edición del concurso ·El Mejor Torrezno del Mundo”.

Delgado ha confirmado que el crecimiento rondará el 20 por ciento en 2025 en la facturación, en la línea de los últimos años y que certifica el crecimiento del producto gastronómico.

Torrezno de Soria cerró 2024 con su mayor producción histórica, alcanzando los 3.802.549 kilos de panceta certificada, un 30 por ciento más que el año anterior.cuando ya se había logrado otro récord con 2.924.162 kilos.

Desde su creación en 2013, la Marca de Garantía ha certificado un total de 22 millones de kilos de torrezno, consolidándose como un referente gastronómico.

Beatriz Martínez y Juan José Delgado, gerente del Virrey Palafox y director técnico de la marca de garantía del Torrezno de Soria, respectivamente, han presentado esta nueva edición de un concurso en torno al principal embajador gastronómico de la provincia.

La principal novedad del concurso es que será sólo para profesionales, ya que han detectado en últimas ediciones poco interés en la categoría de aficionados, lo que complicaba la celebración de las rondas clasificatorias.

En el video promocional con Café Chicago, ganador de las dos últimas ediciones, se incide en que es un concurso que multiplica ventas de torrezno y, en el caso del establecimiento zaragozano, les ha permitido ampliar sus instalaciones.