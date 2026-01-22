Soria abre el 31 de enero la nueva edición del concurso "El Mejor Torrezno del Mundo"
Soria abrirá el próximo 31 de enero las nueve rondas clasificatorias para la nueva edición del concurso “El Mejor Torrezno del Mundo”, en su edición 2026, que conocerá a su ganador en la final que se celebrará el 8 de marzo, en el Palacio del Virrey, en El Burgo de Osma.
Organizado por la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria y el Restaurante Virrey Palafox, con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria y la Asociación Cultural Gastronómica Soriana y con el patrocinio de El Águila, el concurso “El Mejor Torrezno del Mundo”, Edición 2026, ha sido presentado este jueves en la sede cameral.
En la última edición, el Café Chicago, de Zaragoza, revalidó su título en la categoría profesional, mientras que la de aficionados el triunfo fue para la burgense María Rosa Muñoz.
https://www.youtube.com/watch?v=svhVj-kEHAc
Rondas clasificatorias
1 ª Clasificatoria: En Soria, el 31 de enero de 2026, a las 12:00 en el Casino Círculo Amistad Numancia.
2 ª Clasificatoria: En El Burgo de Osma, el 1 de febrero de 2026, a las 13:00 h. en el Museo del Cerdo.
3 ª Clasificatoria: En Fuentes de Magaña, el 7 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en la Casa Concejo.
4 ª Clasificatoria: En Madrid, el 8 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en la Casa de Cantabria en Madrid (C/ Pío Baroja, 10).
5 ª Clasificatoria: En Valencia, el 14 de febrero de 2026, a las 19:00 h. en el Centro Aragonés.
6 ª Clasificatoria: En La Vid (Burgos), el 16 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en la Hospedería Monasterio de la Vid.
7 ª Clasificatoria: En Vinuesa, el 21 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en el Salón del Ayuntamiento.
8 ª Clasificatoria: En Ólvega, el 21 de febrero de 2026, a las 19:00 h. en el Salón del Centro Social.
9 ª Clasificatoria: En Zaragoza, el 22 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en el Centro Soriano.
Únicamente podrán participar en el concurso todas aquellas personas titulares de algún establecimiento de hostelería y/o restauración, así como las personas que tengan algún vínculo laboral con estos establecimientos.
La participación se regirá bajo las siguientes bases:
- Podrán participar en el concurso todas aquellas personas profesionales de la cocina, que lo deseen, realizando la correspondiente inscripción en tiempo y forma.
- Los participantes deberán inscribirse, como fecha límite el 30 de enero de 2026 a las 14 horas, (para las rondas clasificatorias que se celebran el 31 de enero y el 1 de febrero), el 6 de febrero de 2026 a las 14 horas, (para las rondas clasificatorias que se celebran el 7 y 8 de febrero), el 13 de febrero de 2026 a las 14 horas, (para las rondas clasificatorias que se celebran el 14 y 16 de febrero) y el 20 de febrero de 2026 a las 14 horas, (para las rondas clasificatorias que se celebran el 21 y 22 de febrero), enviando sus datos de contacto, establecimiento al que representan y ronda clasificatoria en la que desean participar, al correo electrónico: concurso@elmejortorreznodelmundo.com
- Cada establecimiento solo puede presentarse en una ronda clasificatoria, aunque sea distinta persona la representante de la empresa. En función de su domicilio y de las necesidades de participación, los organizadores le podrán asignar el lugar de competición.
- El número mínimo de participantes en cada ronda clasificatoria debe ser 4 establecimientos para poder celebrarse. En caso contrario, a criterio de los organizadores, puede decidir suspenderse, asignando los participantes inscritos a otras sedes.
- A todos los participantes de las rondas clasificatorias se les entregará un reclamo publicitario de la Marca de Garantía “Torrezno de Soria”.
- Los participantes llevarán a las rondas clasificatorias del concurso unos torreznos elaborados con panceta adobada con Marca de Garantía “Torrezno de Soria” en cantidad suficiente para la cata del jurado (una ración grande compuesta por un mínimo de 6 torreznos y un máximo de 15).
- Deberán presentarse únicamente los torreznos, sin ningún adorno ni decoración, en un plato de color blanco.
- Los participantes entregarán a la organización, junto con los torreznos, la etiqueta de la Marca de Garantía de la panceta utilizada para su preparación.
- La cata será pública y ciega, es decir que el jurado no sabrá quién es el autor de cada plato.
- Se valorarán los siguientes criterios: sabor, aroma, textura y presentación.
- El dictamen del jurado será inapelable. En cada ronda clasificatoria el jurado elegirá los participantes que disputarán la final: 1 finalista de Soria, 1 finalista de El Burgo de Osma, 1 finalista de Fuentes de Magaña, 1 finalista de Madrid, 1 finalista de Valencia, 1 finalista de La Vid, 1 finalista de Vinuesa, 1 finalista de Ólvega y 1 finalista de Zaragoza. En caso de que se suspenda alguna ronda, las plazas finalistas se repartirán al resto de rondas con mayor número de participantes.
- En caso de que se inscriban 8 participantes o más en alguna ronda clasificatoria, a criterio de la organización y siempre que la logística del concurso lo permita, podrán ser elegidos 2 finalistas en lugar de 1. Este criterio se aplicará solo a las 2 rondas con mayor número de finalistas.
- Además, entre todos los participantes que no hayan tenido acceso a la final, por votación popular, de forma telemática a través de un enlace ubicado en la web www.elmejortorreznodelmundo.com, se elegirá un finalista más, denominado “Finalista del jurado popular”. Las votaciones se podrán realizar entre el 25 de febrero a las 14 h. y el 3 de marzo a las 14 h. Se realizará el sorteo de regalos entre todas las personas que elijan a su finalista favorito.
- Todos los participantes aparecerán en el folleto “La ruta de El Mejor Torrezno del Mundo 2026” que se repartirá en todas las oficinas de turismo de la provincia y en ferias nacionales, a la conclusión del concurso, con especial mención de los finalistas y el ganador.
- La final se celebrará en El Burgo de Osma (Soria), el 8 de marzo de 2026 a las 11:30 h. en El Palacio del Virrey.
- Los finalistas deberán cocinar en directo los torreznos. Para ello se les proveerá del material necesario (hornillos paelleros de gas), debiendo llevar únicamente panceta adobada con Marca de Garantía “Torrezno de Soria” en cantidad suficiente para la cata del jurado (una ración grande compuesta por un mínimo de 6 torreznos y un máximo de 15). La panceta podrá llevarse ya pochada. El proceso de cocinado del Torrezno de Soria deberá realizarse durante el acto de la final, en un tiempo máximo de 1 hora. Se recomienda que cada participante lleve el material con el que tenga costumbre de cocinar los torreznos (freidora, horno, sartenes, aceite…). No se podrá usar el horno ubicado en la cocina del restaurante donde se celebra la final.
- Deberán presentarse únicamente los torreznos, sin ningún adorno ni decoración, en un plato de color blanco.
- Los participantes entregarán a la organización, junto con los torreznos, la etiqueta de la Marca de Garantía de la panceta utilizada para su preparación.
- La cata será pública y ciega, es decir que el jurado no sabrá quién es el autor de cada plato.
- Se valorarán los siguientes criterios: sabor, aroma, textura y presentación. El dictamen del jurado será inapelable.
- A los finalistas se les entregará una pegatina-distintivo para colocar en la puerta de su establecimiento hostelero, acreditándoles como “CAMPEÓN”, “SUBCAMPEÓN”, “TERCER CLASIFICADO” y “FINALISTAS” del concurso “El Mejor Torrezno del Mundo”, Edición 2026, junto con un diploma. Además, el campeón, el subcampeón y el tercer clasificado serán galardonados con un trofeo y una placa para colocar en el exterior de sus establecimientos.
- El ganador podrá participar en una demostración de cocina en el stand de Torrezno de Soria en la feria Alimentaria (del 23 al 26 de marzo en Fira Barcelona – Gran Vía). En caso de que el ganador decline la invitación, podrá participar alguno de los finalistas, de forma correlativa según su clasificación en el concurso. También podrían participar en otros actos organizados por la Marca de Garantía.
- Todos los finalistas serán galardonados con el delantal de cocineros que les hará acreedores como los mejores concursantes de la edición.
- Un ganador o finalista, con posterioridad a la celebración del concurso, solo podrá usar el término “El Mejor Torrezno del Mundo” para referirse a torreznos elaborados con materia prima conforme a lo establecido en las presentes bases, es decir, con panceta adobada con Marca de Garantía “Torrezno de Soria”.
- El participar en alguna ronda clasificatoria del concurso, sin llegar a la final, no da derecho al uso de los términos “Finalista de El Mejor Torrezno del Mundo”, “Campeón de El Mejor Torrezno del Mundo”, “El segundo Mejor Torrezno del Mundo” o similares.