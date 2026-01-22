Soria abre el 31 de enero la nueva edición del concurso "El Mejor Torrezno del Mundo"

Jueves, 22 Enero 2026 10:46

Soria abrirá el próximo 31 de enero las nueve rondas clasificatorias para la nueva edición del concurso “El Mejor Torrezno del Mundo”, en su edición 2026, que conocerá a su ganador en la final que se celebrará el 8 de marzo, en el Palacio del Virrey, en El Burgo de Osma.

Organizado por la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria y el Restaurante Virrey Palafox, con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria y la Asociación Cultural Gastronómica Soriana y con el patrocinio de El Águila, el concurso “El Mejor Torrezno del Mundo”, Edición 2026, ha sido presentado este jueves en la sede cameral.

En la última edición, el Café Chicago, de Zaragoza, revalidó su título en la categoría profesional, mientras que la de aficionados el triunfo fue para la burgense María Rosa Muñoz.

https://www.youtube.com/watch?v=svhVj-kEHAc

Rondas clasificatorias

1 ª Clasificatoria: En Soria, el 31 de enero de 2026, a las 12:00 en el Casino Círculo Amistad Numancia.

2 ª Clasificatoria: En El Burgo de Osma, el 1 de febrero de 2026, a las 13:00 h. en el Museo del Cerdo.

3 ª Clasificatoria: En Fuentes de Magaña, el 7 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en la Casa Concejo.

4 ª Clasificatoria: En Madrid, el 8 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en la Casa de Cantabria en Madrid (C/ Pío Baroja, 10).

5 ª Clasificatoria: En Valencia, el 14 de febrero de 2026, a las 19:00 h. en el Centro Aragonés.

6 ª Clasificatoria: En La Vid (Burgos), el 16 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en la Hospedería Monasterio de la Vid.

7 ª Clasificatoria: En Vinuesa, el 21 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en el Salón del Ayuntamiento.

8 ª Clasificatoria: En Ólvega, el 21 de febrero de 2026, a las 19:00 h. en el Salón del Centro Social.

9 ª Clasificatoria: En Zaragoza, el 22 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en el Centro Soriano.

Únicamente podrán participar en el concurso todas aquellas personas titulares de algún establecimiento de hostelería y/o restauración, así como las personas que tengan algún vínculo laboral con estos establecimientos.

La participación se regirá bajo las siguientes bases: