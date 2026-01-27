"Más allá de la primera mirada", otra iniciativa más en el Casino de Soria

Martes, 27 Enero 2026 19:15

Dos socios del Círculo Amistad Numancia, Sara Roncal y Adrián del Amo, han propuesto un nueva iniciativa que lleva por título "Más allá de la primera mirada".

Se trata de un proyecto fotográfico y audiovisual que reflexiona sobre las primeras impresiones y los juicios precipitados que realizamos sobre las personas.

Para ello buscan participantes voluntarios, socios y asiduos al Círculo Amistad Numancia interesados por la cultura, la fotografía y la reflexión social.

Con todo el material fotográfico se creará un audiovisual que se proyectará en el Casino.

Las personas interesadas tienen que ponerse en contacto con ellos en el teléfono y correo que aparecen en el cartel.