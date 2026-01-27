Empleo en Soria: vacantes activas esta semana

Martes, 27 Enero 2026 18:51

La ciudad de Soria y su provincia presentan una gama de ofertas laborales en sectores variopintos como el turismo, la hostelería, el comercio, la logística y los servicios.

Tanto si estás buscando un trabajo estable como si te interesa una opción temporal, encontrarás oportunidades para perfiles diversos, con o sin experiencia.

A continuación, recopilamos algunas de las propuestas de empleo más interesantes disponibles actualmente en Soria y su área metropolitana:

Carglass selecciona técnico montador de lunas para su centro de servicio en Soria



La compañía Carglass ha lanzado una convocatoria en Soria para incorporar un técnico especialista en la reparación, sustitución y recalibración de cristales de vehículos. El puesto, ofertado bajo un contrato de interinidad por baja médica, no requiere formación previa en mecánica, ya que la empresa proporciona capacitación completa a sus empleados. Se busca a una persona con permiso de conducir, orientada a la excelencia técnica y con clara vocación de servicio al cliente.

Entre sus beneficios destacan becas escolares, programas de bienestar y opciones de retribución flexible para su equipo humano.

Oferta de empleo publicada por el portal de talento de Carglass

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://belron.wd3.myworkdayjobs.com/es/Spain_Carglass_Careers/details/Luntica-o_JR64659-2



Nueva oportunidad laboral en Soria para perfiles de montaje e instalaciones eléctricas

Una empresa del sector industrial en Soria busca ampliar su plantilla mediante la incorporación de oficiales o peones electricistas para el mantenimiento y ejecución de instalaciones generales. La vacante está abierta tanto a profesionales con formación reglada como a personas que hayan adquirido el oficio de forma práctica, siempre que aporten una experiencia mínima de un año. Se valora especialmente la posesión del carné de conducir y una actitud comprometida con el aprendizaje continuo dentro de la organización.

La compañía ofrece la posibilidad de integrarse en un equipo técnico consolidado con proyectos en toda la provincia.

Oferta de empleo gestionada a través de la Cámara de Comercio de Soria

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://soriaemplea.camarasoria.com/ofertas/ver/371



Oportunidad de empleo rural en Fuentestrún para peones ganaderos

El municipio de Fuentestrún, en la comarca de la Tierra de Ágreda, dispone de vacantes para personal de apoyo en labores ganaderas generales.

La oferta, gestionada de forma directa, busca personas con capacidad para el manejo de animales y el mantenimiento de las instalaciones propias de la explotación.

No se especifica una formación técnica previa, priorizando la disposición para el trabajo en el entorno rural y la residencia en la provincia de Soria. Los interesados pueden contactar directamente con la propiedad para concertar una entrevista e informarse sobre las condiciones de la jornada y la incorporación inmediata.

Oferta de empleo comunicada a través del Servicio de Empleo de Castilla y León (ECyL)

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285600259258/Empleo



La Asociación Autismo Soria selecciona logopeda para intervención especializada en TEA

La Asociación Autismo Soria precisa incorporar a un profesional de la logopedia para su centro de atención especializada. Las funciones principales consisten en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del lenguaje en pacientes con diagnóstico de autismo, con especial enfoque en la atención temprana y la integración de actividades lúdicas. Se ofrece un contrato a tiempo parcial de 30 horas semanales, con horario de tarde de lunes a viernes y una retribución de 1.300 euros. Se valorará la capacidad de comprensión del entorno familiar y la experiencia previa en el tratamiento de dificultades comunicativas vinculadas al espectro autista.

Oferta vista en el portal Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/logopeda/logopeda_asociacion_autismo_soira-5129150.htm



Merlín Center SL selecciona técnico informático para su servicio técnico en Soria

La empresa Merlín Center SL ha abierto una vacante en Soria dirigida a profesionales de la informática con capacidad para la resolución de incidencias técnicas.

Las funciones principales incluyen la reparación de hardware y software en diversos equipos, así como el despliegue y mantenimiento de redes de comunicación. Se requiere experiencia previa demostrable en posiciones similares y una clara predisposición para la atención directa al público.

El puesto ofrece una jornada completa de trabajo presencial, integrándose en un equipo especializado que da soporte tecnológico a clientes de toda la provincia.

Oferta de empleo encontrada en la red profesional LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4352763170/

Supermercados Lupa selecciona personal para su sección de pescadería en El Burgo de Osma



La cadena de alimentación Lupa busca reforzar su equipo en El Burgo de Osma con la incorporación de dos especialistas para su sección de pescadería.

La oferta está dirigida a personas con al menos un año de experiencia en el sector que posean habilidades de atención al cliente y destreza en la limpieza y corte de pescado.

Se ofrece estabilidad laboral mediante un contrato indefinido a jornada completa, formación específica a cargo de la empresa y una retribución mensual de 1.303,23 euros brutos.

La posición requiere flexibilidad para trabajar en turnos rotativos y compromiso con los estándares de higiene alimentaria.

Oferta de empleo encontrada en el portal InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/burgo-de-osma-ciudad-de-osma/pescadero-burgo-osma-soria/of-iad4622e15a4196bab50c19ef65d8c4



