El PSOE apuesta en candidatura autonómica por el municipalismo

Martes, 27 Enero 2026 16:37

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha presentado este martes la candidatura que encabezará en Soria para los comicios del 15 de marzo, marcada por la experiencia en los ayuntamientos.

El PSOE de Soria ha resaltado en la presentación que la candidatura refleja a todas las comarcas sorianas y tiene como objetivo luchar contra los desequilibrios. Todos los candidatos superan los 50 años.

La lista la lidera el alcalde de Soria durante los últimos 18 años y candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez Mínguez.

La segunda candidata es la portavoz socialista en la Diputación provincial en estsa legislatura, Esther Pérez, que ya fue procuradora regional hace una década

En la tercera plaza se encuentra el alcalde de Almazán y diputado provincial, Jesús Cedazo.

La cuarta plaza en la candidatura es para la concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre, y la quinta para el concejal del PSOE en El Burgo de Osma y diputado provincial, José Peñalba.

Como suplentes se han incluido a la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, el alcalde de Borobia, José Javier Gómez Pardo y la alcaldesa de Los Rábanos, Gemma Hernández Ramos.

Martínez ha insistido en la presentación en que “la llave del cambio tiene que empezar en Soria” con un “equipo con una capacidad de trabajo incuestionable y con un producto de transformación que es referente”.

En los comicios de 2022, la candidatura socialista estuvo encabezada por Ángel Hernández mientras la segunda en la candidatura fue la concejala olvegueña Judith Villar, y el tercero, el alcalde de Borobia, José Javier Gómez Pardo.

La cuarta fue la entonces alcaldesa de Muriel de la Fuente y hoy diputada provincial, Luisa Belén Antón Antón y el quinto, el concejal por El Burgo de Osma, José Peñalba.

Como suplentes figuraban Teresa Valdenebro, Miguel Ángel Ortiz y María Elisa Ortega