La Junta reduce tiempos de traslados sanitarios con helicóptero medicalizado

Jueves, 15 Enero 2026 16:42

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha presentado este jueves, en el aeródromo de Garray el helicóptero medicalizado con el que cuenta ya Soria, después de años de reivindicaciones, para sus traslados sanitarios.

El helicóptero tiene su base en el aeródromo de Garray desde el que dará servicio a toda la provincia, una demanda reiterada por diferentes colectivos y partidos políticos para reducir el tiempo de desplazamiento de pacientes sorianos a hospitales de referencia en otras capitales de la región, principalmente a Burgos y Valladolid.

El helicóptero permite reducir el traslado desde el hospital universitario Santa Bárbara de Soria hasta el de Burgos hasta los 35 minutos en vuelo, a lo que habrá que sumar el desplazamiento en ambulancia desde el centro hospitalario hasta el aeródromo de Garray, frente a la hora y cuarto que se tarda actualmente en el traslado en ambulancia por carretera.

El helicóptero no podrá volar de momento por la noche, debido a los permisos, ni cuando las condiciones meteorológicas resulten especialmente adversas.

La Consejería de Sanidad ha aprobado el año pasado el contrato, valorado en más de 170 millones de euros para el próximo lustro –100 para los primeros tres años, y otros 74 millones para la prórroga de dos ejercicios prevista dentro del documento–, que servirá para dotar a Castilla y León de la mayor flota de helicópteros medicalizados de España.

Además se ha incluido por primera vez la posibilidad de vuelos nocturnos

Estos medios aéreos que se han puesto en servicio en Soria, El Bierzo y Ávila se incorporan a los cuatro que ya están operativos en las provincias de León, Burgos, Salamanca y Valladolid.

En los próximos meses, entrarán en servicio otros tres helicópteros medicalizados en Palencia, Segovia y Zamora, lo que permitirá completar en 2026 una flota de diez helicópteros de emergencias sanitarias, con uno en cada provincia y uno adicional en el Bierzo.

Cada nuevo helicóptero tendrá consignados 9.422 kilómetros cuadrados por los 23.561 que deben cubrir actualmente.

Asímismo, se mejora el dato de cobertura poblacional al pasar de un vehículo por cada 600.000 personas a uno por cada 240.000.

El personal de cada helicóptero está formado por la tripulación aeronáutica: un piloto con funciones de comandante, un piloto con funciones de copiloto-tripulante aeronáutico y un técnico de mantenimiento de forma permanente en base, y personal sanitario: un profesional que sea licenciado en Medicina y Cirugía y un profesional de enfermería.

Avincis, empresa adjudicataria del contrato, es uno de los principales operadores de servicios aéreos de emergencia.