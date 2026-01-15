Ciento cuarenta consultas suspendidas en dos jornadas de huelga en Soria

Jueves, 15 Enero 2026 17:31

Ciento cuarenta consultas médicas se han suspendido el área de salud de Soria en las dos jornadas de huelga convocadas por el Sindicato Médico de Primaria (SPM), en una convocatoria nacional que apenas ha tenido seguimiento en Castilla y León y en Soria.

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León ha tenido un seguimiento medio del 3,47 %, con 76 profesionales en huelga de un total de 2.190 efectivos, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

Por áreas de salud, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 1,7 %, cuatro profesionales en huelga; Burgos 2,7 %, ocho en huelga; León 16,6 %, 36 en huelga; El Bierzo 3,2 %, dos profesionales en huelga; Palencia 1,1 %, dos; Salamanca 1,6 %, siete facultativos; Segovia 0; Soria 2,6 %, dos en huelga; Valladolid Este 1,2 % tres en huelga; Valladolid Oeste 5 %, diez médicos; y Zamora 1,2 %, dos médicos en huelga.

Por último, el balance de los dos días de huelga ha tenido un total de 3.906 consultas estimadas suspendidas en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila 140; Burgos 315; León 2.023; El Bierzo 203; Palencia 70; Salamanca 630; Segovia 70; Soria 140; Valladolid Este 140; Valladolid Oeste 35 y Zamora 140.

Los pacientes de las agendas suspendidas han sido reubicados en otro día o en la agenda de otro profesional.

Además, los pacientes que han acudido a urgencias de las zonas básicas de salud han sido atendidos por los servicios mínimos nombrados en cada centro o por su médico de familia si no se encontraba de huelga.

La movilización, impulsada por el Sindicato Médico de Primaria busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.