La cirugía robótica llega a Traumatología del hospital Santa Bárbara de Soria

Jueves, 15 Enero 2026 17:30

La Junta de Castilla de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), ha incorporado esta semana la cirugía robótica al Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Complejo Asistencial Universitario de Soria.

La nueva prestación se ha puesto en servicio este jueves con el desarrollo de una intervención quirúrgica consistente en artroplastia de rodilla. Con este nuevo equipamiento, se estima que se implantarán anualmente un centenar de prótesis de rodilla.

La actividad quirúrgica asistida por la nueva plataforma de cirugía robótica ortopédica de última generación está integrada en el Área de Quirófanos del Hospital Universitario Santa Bárbara, tras un proceso formativo específico para los cirujanos y personal de quirófano, en coordinación con el Centro de Formativo de la Gerencia Regional de Salud.

La cirugía robótica ortopédica permite realizar procedimientos de reemplazo articular con una concreción milimétrica, reduciendo el margen de error y mejorando la alineación, el equilibrio ligamentario y la durabilidad de las prótesis. De esta forma, redunda en la precisión quirúrgica, optimiza los resultados funcionales y reduce los tiempos de recuperación de los pacientes intervenidos de artroplastia de rodilla.

Este robot quirúrgico (sistema Velys) posibilita planificar y ejecutar el procedimiento de forma dinámica y personalizada, sin necesidad de imágenes preoperatorias ni fijaciones óseas invasivas.

Por todo ello, la creación de esta nueva prestación contribuye a elevar el nivel tecnológico, reforzar la calidad de los procedimientos quirúrgicos y situar al Complejo Asistencial Universitario de Soria en la red de hospitales de vanguardia en cirugía ortopédica avanzada en Castilla y León.

La introducción de esta tecnología en el Complejo Asistencial Universitario de Soria se alinea con los principios del V Plan de Salud de Castilla y León 2032, que promueve la innovación tecnológica como motor de cohesión territorial y de calidad asistencial, y responde a la necesidad de garantizar la equidad en el acceso a técnicas de última generación en todas las áreas de salud.