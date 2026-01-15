CGT denuncia que más de la mitad de profesores en Soria son interinos

Jueves, 15 Enero 2026 13:59

Más de la mitad de los profesores de Soria son interinos, según ha denunciado hoy la sección sindical de Educación de CGT de Soria.

Según los datos aportados por la Dirección Provincial de Educación de Soria en septiembre de 2025, la situación de la plantilla docente en los centros públicos de educación de la provincia de Soria reflejaba que el 48 por ciento era interinos.

A fecha de hoy, más de la mitad de los profesores son interinos, según ha resaltado.

CGT ha recordado que esta situación se produce cuando la directiva de la Unión Europea prohíbe explícitamente que haya más de un 8 por ciento de plantilla estructural en situación de interinidad.

"Lo cual significa que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León incumple la ley europea sextuplicando la tasa máxima permitida en la provincia", ha denunciado.

La situación de Soria es mucho más dramática que el resto de Castilla y León, puesto que la propia consejera de Educación, Rocío Lucas, en declaraciones realizadas en septiembre en Soria, afirmaba que la tasa de interinidad de Secundaria y otros cuerpos en toda la región no iba a superar el 18,11 por ciento.

"Creyendo las palabras de la consejera, Soria casi triplica la tasa de interinidad de estos cuerpos en Castilla y León", ha reiterado.

En un análisis más detallado, CGT ha observado que la situación es mucho más precaria en la zona rural, en la que el porcentaje de interinidad es del 53 por ciento en septiembre, con 11 centros en los que la plantilla inicial de septiembre es de la mitad o más de la plantilla en situación de interinidad.

En cuanto a especialidades, hay once en Secundaria en las que la mitad o más de sus profesores son interinos.

En lo que respecta a otros cuerpos, los porcentajes son aún más escandalosos, con 28 especialidades íntegramente ejercidas por interinos.

En lo referente a Educación Primaria, la situación no mejora sustancialmente, puesto que el porcentaje general de maestros en las plantillas en septiembre es del 36’86 por ciento, cerca de cinco veces lo que exige la UE, habiendo centros en la provincia en los que el porcentaje de interinidad supera el 80 por ciento.

CGT ha insistido en que una plantilla estable en los centros es "esencial" para la continuidad del trabajo y sus proyectos y que, además, una tasa de interinidad grande es un ataque contra la fijación de la población en la provincia, puesto que, de ser las plazas estables, estaríamos hablando de -literalmente- cientos de familias que tendrían su residencia fijada en la provincia de Soria.