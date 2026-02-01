Clasificaciones de campo a través de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz, junto al paraje del Molino, ha acogido esta mañana la cuarta prueba del campeonato provincial de campo a través, con el que se ha cerrado el ciclo de esta prueba en el deporte escolar. Ya puede consultar las clasificaciones.
Campeonato provincial escolar de cross
Masculino sub 10 (1.000 metros)
1) Diego Redondo (Ayto. Agreda)
2) Abel del Río (Ayto. Ágreda)
3) Alejandro Alejandre (CEIP Fuente del Rey)
Femenino sub 10 (1.000 metros)
1) Nayet Corral (CEIP Numancia)
2) Sofia Crespo (Ayto. San Esteban de Gormaz)
3) Zaira Steffany (Ayto. San Esteban de Gormaz)
Femenino sub 12 (1.500 metros)
1) Itziar Barrio (CEIP La Arboleda)
2) Vega Ruiz (Ayto. Agreda)
3) Emma López (Nuestra Señora Pilar-Escolapios)
Masculino sub 12 (1.500 metros)
1) Adrián Soriano (Sta. Teresa de Jesús. Escolapias)
2) Jorge Escolar (CEIP Numancia)
3) Salah eddine Litim (Ayto. Ágreda)
General sub 14 (2.000 metros)
1) Silvia Omeñaca (Ayto. Ágreda)
2) Ayman Utim (Ayto. Ágreda)
3) Adrián Hernández (IES Politécnico)
4) Mario Miguel (Ayto. Golmayo)
5) Manuel Ortega (CEIP Numancia)
6) Susana Valero (Ayto. Golmayo)
7) Alejandro García (Ayto. El Burgo de Osma)
8) Carlos Herrero (IES. Castilla)
9) Iván Mateo (CEIP Infantes de Lara)
10) Eloy del Río (Ayto Ágreda)
Femenino sub 14
1) Silvia Omeñaca (Ayto Ágreda)
2) Susana Valero (Ayto. Golmayo)
3) Nerea Cólliga (CEIP Fuente del Rey)
Masculino sub 14
1) Ayman Litim (Ayto. Ágreda)
2) Adrián Hernández (IES Politécnico)
3) Mario Miguel (Ayto. Golmayo)
General sub 16 (3.000 metros)
1) Miguel Llorente (IES Politécnico)
2) Luis Recio (IES Virgen del Espino)
3) Edwar Manuel de la Cruz (IES Antonio Machado)
4) Eneko Mayo (CRA. Río Izana)
5) Sofia Tomás (Sta. Teresa de Jesús-Escolapias)
6) Celia Francés (Ayto. Ágreda)
7) Elia García (Sta Teresa Jesús. Escolapias)
General absoluta (5.000 metros)
1) Pablo Sánchez (18.02)
2) Eduardo Esteban (18.46)
3) Luis Díaz (18.50)
4) César Aceña Esteban (19.02)
5) Javier Soriano (19,10)
6) Cesar Aceña Izquierdo (19,36)
7) Miguel Crespo (20,10)
8) Raúl Mayo (20,18)
9) Cristian Casillas (20,54)
10) Mauro Carcamo (21,31)
Absoluta senior femenino (5.000 metros)
1) Laura Gómez (25,07
2) Amelia Contreras (35,44)
Absoluta senior masculino
1) Pablo Sánchez
2) César Aceña
3) Mauro Cárcamo
Master A masculino
1) Javier Soriano
2) Miguel Crespo
3) Raúl Mayo
Máster B masculino
1) Eduardo Esteban
2) Luis Díaz
3) César Aceña Izquierdo