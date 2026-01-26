Un carrusel de borrascas amplia declaración de alerta por nevadas en Castilla y León

Lunes, 26 Enero 2026 12:23

Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha ampliado la declaración de la alerta vigente por nevadas ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos (lluvias, vientos y nevadas) en todas las provincias de la Comunidad desde hoy lunes, 26, y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución.

Desde hoy se prevé la entrada sucesiva de un carrusel de borrascas iniciado con la borrasca 'Joseph' que afectarán a la totalidad de la Comunidad a lo largo de la semana.

Se prevén precipitaciones intensas con acumulaciones significativas de hasta 80 mm en 12 horas principalmente en las comarcas de Sanabria (Zamora) y en el sur de las provincias de Ávila y Salamanca. La persistencia de las lluvias se mantendrá durante toda la semana, siendo la madrugada del martes al miércoles el punto de mayores acumulados.

Los vientos presentes desde hoy, con intensidades que podrían alcanzar y superar los 90 km/h en el oeste, afectarán mañana martes al total de la Comunidad.

Se espera para el miércoles un descenso en la cota de nieve por lo que no se descarta que vuelvan a producirse precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas.

Consejos de autoprotección

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las lluvias, vientos y nevadas. Se recomienda especialmente: