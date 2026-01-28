La Junta alerta de fuertes rachas de viento y precipitaciones con paso de la borrasca "Kristin'"

Miércoles, 28 Enero 2026 08:55

Protección Civil de la Junta de Castilla y León mantiene activa este miércoles la alerta por fenómenos meteorológicos adversos (lluvias, vientos y nevadas) y ha alertado del paso en las próximas horas de la borrasca 'Kristin'.

Desde últimas horas de hoy martes, está previsto el paso de oeste a este de una borrasca profunda que provocará fuertes rachas de viento y precipitaciones que no se descarta sean en forma de nieve.

Se presenta, además, en un escenario de incertidumbre respecto a su trayectoria de paso, que condicionará el fenómeno que marque la situación meteorológica general.

El paso del frente por una zona más al sur, coincidiendo con un descenso de la cota de nieve a última hora del martes, hará que se prevean precipitaciones en forma de nieve con acumulaciones importantes en zonas de montaña en días sucesivos y nevadas generalizadas en zonas de interior y norte de la meseta.

Como resultado, se prevén avisos entre las 00:00 y las 18:00 horas de mañana, de nivel naranja, en las mesetas de Burgos, León, Palencia, Zamora y el Bierzo, en León, con acumulaciones de 5 centímetros y avisos amarillos en el resto de la Comunidad, excepto en la meseta de Salamanca.

Jornada especialmente complicada la de mañana entre las 00:00 y las 18:00 horas, en la que se esperan rachas fuertes de viento de 90-100 km/h, generándose avisos de nivel naranja en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

Y avisos de nivel amarillo en la meseta y Sistema Central de Soria.

Consejos de autoprotección ante vientos y nevadas

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha recordado a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de fenómenos meteorológicos adversos.

Se recomienda especialmente:

Revisar los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, carteles, macetas, cornisas, persianas y toldos, entre otros.

No salir de casa o refugio durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u otros materiales.

Permanecer lejos de las ventanas con cristales, que pueden estallar por la presión del viento exterior.

No protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles.

Extremar las precauciones al volante con viento asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad. Lo mejor es no quedarse dentro del coche y buscar refugio en lugar seguro. Si es preciso, meterse debajo de él, no quedarse dentro.

Proveerse de ropa adecuada.

Prestar atención a las emisoras de radio y TV para obtener información del Instituto Meteorológico o de Protección Civil.

En salidas al exterior, llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Evitar las prendas ajustadas. Permitir que el aire circule y actúe como aislante. Protegerse rostro, cabeza y manos.

En caso de ventisca: combinación de aire frío, nevadas y fuertes vientos que reducen la visibilidad, es preferible evitar las salidas o desplazamientos.

Tomar precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire.

Ante heladas intensas, mantener un grifo ligeramente abierto a fin de evitar la rotura de tubería por congelación del agua.

Si no queda más remedio que viajar, no lhacerlo solo. Llevar en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías. Llevar el depósito de combustible lleno.

Antes de salir revisar frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponer líquido anticongelante.

Si el temporal sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo o lugar de refugio, permanecer dentro; el coche resguardará de la ventisca y los neumáticos aislarán de los rayos.

Si se mantiene el coche en marcha con la calefacción puesta, abrir un poco una ventanilla para que circule el aire y evitar posibles intoxicaciones. No dormir con el motor en marcha. Mantener libre de nieve y desbloqueado el tubo de escape.

Poner las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura. Conducir despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección. Si se entra en una zona de hielo, no pisar el freno. Dejar que el vehículo cruce por su propia inercia.

Más información y consejos disponibles en:

https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1285516058913/_/_/_