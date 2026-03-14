La crisis de Oriente Medio agravará dificultades económicas de muchas familias, según OCU

Sábado, 14 Marzo 2026 09:35

La situación económica de los hogares ha mejorado por tercer año consecutivo según el Estudio de Solvencia Familiar que OCU presenta coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el 15 de marzo. La crisis actual agravará las dificultades de muchas familias para usar el coche y pagar la calefacción,

El estudio, que recoge la experiencia de 3.907 hogares mediante una muestra representativa de la población española entre 25 y 79 años, confirma una ligera mejoría del Índice de Solvencia Familiar, que sube de 47,4 a 47,8 puntos entre 2024 y 2025.

Resultados que acompañan a los buenos resultados macroeconómicos del país, pero con efectos limitados en el ámbito cotidiano de los hogares: hasta un 61 por ciento de los encuestados reconoce que le resulta difícil o muy difícil ahorrar.

Los resultados varían significativamente según la comunidad autónoma de los encuestados.

Extremadura, Canarias y Baleares son, por este orden, las regiones con un índice de solvencia familiar más bajo, inferior a los 46 puntos.

Mientras que el País Vasco se sitúa a la cabeza con 50 puntos, seguido de las comunidades de Castilla y León y La Rioja.

Las diferencias entre hogares también son significativas.

Aunque aumenta hasta el 43 por ciento el porcentaje de familias con un nivel alto de confort financiero (aquellas que no tienen dificultades para afrontar los gastos cotidianos), sigue habiendo un 13 por ciento de familias con dificultades para afrontar cualquier tipo de gasto cotidiano.

Y otro 44 por ciento con algunas dificultades económicas en determinadas partidas de gasto.

Por partidas, las que corresponden al área de vivienda siguen siendo las más difíciles de afrontar.

Pero se observan en la gran mayoría de los gastos domésticos.

Entre los más importantes para las familias destacan los del dentista (al 49 por ciento de los que lo necesitaron les resultó difícil o muy difícil pagarlos), las gafas y audífonos (45 por ciento de quienes los tuvieron que comprar), el uso del automóvil (al 45 por ciento de quienes tienen coche), la hipoteca (42 por ciento de los hipotecados), la salud mental (41 por ciento de quienes precisaron ayuda), la compra de carne y pescado (40%), la calefacción (33%) y los suministros de gas, luz y agua (29%).

También llama la atención otra partida aparentemente trivial, pero importante para los entrevistados, como es la de las vacaciones: les resulta difícil o muy difícil de afrontar al 59 por ciento de los hogares que pudieron disfrutarlas.

Capítulo aparte merecen los gastos en alimentación.

Al 31 por ciento de las familias les resulta difícil o muy difícil de afrontar la compra de frutas y verduras; y para el pan, la pasta, el arroz, el aceite y los lácteos le sucede al 25 por ciento de las familias; también al 40 por ciento con la carne y el pescado, considerados casi como un lujo en muchos hogares.

Nueva subida del IPC

Ante esta situación y dada la previsible nueva subida del IPC con motivo del conflicto en Oriente Medio, OCU insiste al Gobierno para reducir el IVA del 4 por ciento al 0 por ciento para los alimentos básicos, incluida la carne y el pescado, actualmente sujetos al 10 por ciento.

Del mismo modo, y en el área de vivienda, recuerda la necesidad de facilitar los acuerdos con las entidades bancarias para reducir cuotas mediante la ampliación de plazos o concesión de moratorias para las familias con dificultades para pagar la hipoteca.

No obstante, lo más urgente ahora mismo es rebajar el IVA de los carburantes y la energía, ha advertido OCU, sectores donde se vienen observando continuas fluctuaciones de precios: con subidas superiores al 15 por ciento en el diésel y donde se esperan subidas en torno al 30 por ciento en la factura eléctrica y del gas.