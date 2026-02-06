Protección Civil coordina 1.100 incidencias en la Comunidad por temporal de nieve y lluvia

Viernes, 06 Febrero 2026 13:54

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha coordinado, a través del Centro de Emergencias de Protección Civil, 1.100 incidencias registradas durante el episodio de meteorología adversa caracterizado por nevadas, fuertes rachas de viento, lluvias persistentes y episodios de avenidas que afecta a la Comunidad desde el pasado 22 de enero.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha contabilizado 1.100 incidencias relacionadas con los efectos de la meteorolgía adversa que ha afectado a la Comunidad desde el 22 de enero.

A lo largo de todo este episodio, no se han producido daños de especial consideración, pese a la complejidad de la situación y a su prolongada duración.

Desde el inicio del episodio se han contabilizado:

557 incidencias por nevadas.

318 incidencias por viento.

166 incidencias por lluvias.

59 incidencias por avenidas.

La mayoría de los incidentes han afectado a vías de comunicación, especialmente por retenciones y embolsamientos de vehículos pesados, que llegaron a superar los 1.300 camiones retenidos en distintos puntos de la red viaria que transcurre por la Comunidad, fundamentalmente los días 23 y 24 de enero. La normalidad en las carreteras se restableció progresivamente, quedando totalmente resuelta en la jornada del día 24.

En lo que respecta al episodio de inundaciones que comenzó el 27 de enero, ha provocado desbordamientos puntuales y de pequeña entidad, principalmente en:

Cauces secundarios y arroyos, con afecciones temporales a carreteras locales y provinciales.

Zonas inundables previamente identificadas, sin impacto significativo en núcleos urbanos.

Situación actual

Durante la noche de hoy, la situación en Castilla y León ha sido tranquila.

Se han registrado únicamente incidentes dispersos de carácter leve, sin afecciones relevantes ni necesidad de nuevas activaciones de recursos extraordinarios.

Las precipitaciones registradas en las últimas horas han sido menos intensas, si bien persiste la vigilancia ante el riesgo de deshielos y el aumento de caudales en la red hidrográfica.

Desembalses preventivos y gestión de avenidas

Como medida preventiva de seguridad, las Confederaciones Hidrográficas del Duero, Miño-Sil y Tajo continúan realizando desembalses controlados en distintas presas de la Comunidad, con el objetivo de laminar avenidas y garantizar la seguridad aguas abajo.

Estas actuaciones se están desarrollando de forma coordinada y con información permanente a las entidades locales y organismos afectados, manteniéndose activo el seguimiento de los niveles de los ríos.

Actuaciones destacadas

Durante el episodio se han llevado a cabo diversas actuaciones relevantes, entre las que destacan:

Movilización de la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) en Astorga para iluminación y asistencia a conductores retenidos.

Rescate de aproximadamente 200 personas en la estación de esquí de La Pinilla (Segovia), sin traslados hospitalarios.

Diversos rescates de senderistas y esquiadores en zonas de montaña.

Gestión de incidencias en suministros básicos, todas ellas resueltas.

Activación del Plan INUNCYL en Situación 1 en las provincias de Ávila, Valladolid y Segovia, ya desactivado en Ávila.

Coordinación y seguimiento

Desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias se mantiene una coordinación permanente con los servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, confederaciones hidrográficas, servicios sanitarios, servicio de carreteras autonómico y DGT, operativo infocal, AEMET y Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

Asimismo, está prevista la celebración de una reunión de coordinación con todos los delegados territoriales, con el objetivo de evaluar la evolución del episodio, revisar las actuaciones realizadas y reforzar las medidas preventivas ante la previsión meteorológica de los próximos días.