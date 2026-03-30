Garray abre inscripciones para IX edición de ruta cicloturista "Garreña Pedánea"

Lunes, 30 Marzo 2026 14:29

Garray comienza la cuenta atrás para la próxima edición de su Garreña Pedánea.

El 1 de abril se abre el plazo para formalizar las inscripciones en: www.garray.es

El Ayuntamiento garreño ya tiene todo preparado para la IX Ruta Cicloturista AICNAMUN, que celebrará el próximo 16 de mayo.

“Un año más, salimos a disfrutar de la bici, de nuestros caminos y del mejor ambiente… y además, le damos la vuelta a la historia… ¿y tú? “, ha emplazado.

La salida de la ruta ciclista está prevista a las 9:30 horas.

Hay dos rutas: la Garreña larga, con 54 kilómetros y 700 metros de desnivel; y la Garreña corta, con 31 kilómetros y 200 metros de desnivel.

Garreña larga: 54 km | 700 m desnivel

Las incripciones tienen un coste de 20 euros, hasta el 30 de abril y de 28 euros desde esta fecha hasta el 12 de mayo.

Como máximo, el Ayuntamiento de Garray ha previsto 150 participantes