Balance positivo del Ingenieros de Soria en dos partidos en Tudela

Lunes, 30 Marzo 2026 12:36

El Ingenieros de Soria Club de Rugby ha cerrado su doble cita en Tudela con sensaciones distintas pero con balance positivo, tras la victoria del equipo sénior masculino y el sólido encuentro del conjunto femenino, en un fin de semana que mantiene al club en la pelea y reafirma su progresión.

El equipo sénior masculino ha conseguido una victoria importante ante Gigantes de Navarra/Funes en un encuentro que dejó luces y sombras, especialmente por la diferencia de rendimiento entre ambas partes.

El Ingenieros ha comenzado el partido con gran solidez, imponiendo su ritmo desde los primeros minutos.

En el minuto 8, Javi abría el marcador con un ensayo (0-5), al que siguió poco después Chano en el minuto 15, ampliando la ventaja (0-10). La transformación de Álex situaba el 0-12, y el equipo continuó dominando con claridad.

La superioridad soriana se reflejó también en el ensayo de Alvar en el minuto 20, nuevamente transformado por Álex (0-19), y en una nueva marca de Chano en el minuto 32, que dejaba el marcador en un claro 0-26.

Antes del descanso, el conjunto local logró recortar distancias con un ensayo transformado en el minuto 37, dejando el 7-26 al término de la primera mitad.

Tras la reanudación, el Ingenieros volvió a ampliar la ventaja con un ensayo de Javi en el minuto 46, transformado por Álex (7-33), pero a partir de ese momento el partido cambió de dinámica. Gigantes de Navarra/Funes dio un paso adelante, aprovechando algunos desajustes del conjunto soriano para anotar dos ensayos consecutivos que apretaron el marcador hasta el definitivo 17-33.

Pese a esa segunda mitad más irregular, el Ingenieros supo sostener la ventaja conseguida en los primeros compases del encuentro y sumar una victoria que le permite situarse en la cuarta posición, dentro de los puestos que dan acceso al playoff por el título.

No obstante, la clasificación definitiva queda aún pendiente de la resolución del encuentro que resta por disputarse y que ha sido fijado por el juez de competición para el próximo domingo 5 de abril, lo que mantiene abierta la incertidumbre en la lucha por esas posiciones.

Por su parte, el equipo sénior femenino firmó un encuentro muy completo en su enfrentamiento amistoso ante el combinado Rioja/Iruña, imponiéndose por un contundente 75-0.

Más allá del resultado, el partido permitió ver a un equipo serio, ordenado y con buenas sensaciones tanto en ataque como en defensa.

Las jugadoras sorianas supieron encontrar espacios con continuidad, generando numerosas situaciones de peligro que se tradujeron en una alta producción ofensiva.

El combinado rival, por su parte, mostró una actitud muy destacable durante todo el encuentro, manteniendo la intensidad y buscando en todo momento generar dificultades a la defensa soriana. A pesar de contar con varias oportunidades para acercarse a la zona de ensayo, las ingenieras se mostraron firmes en defensa, completando un partido muy sólido en todas las facetas del juego.

El encuentro deja buenas sensaciones para el equipo femenino, que continúa en su proceso de crecimiento y construcción, mostrando progresos de cara al tramo final de la temporada.

Al igual que en categoría masculina, el cierre definitivo del calendario queda pendiente del encuentro fijado para el próximo domingo 5 de abril, que servirá para poner el punto final a la competición.

El fin de semana en Tudela deja así un balance positivo para el Ingenieros, que sigue avanzando tanto en lo competitivo como en lo colectivo en un momento clave de la temporada.