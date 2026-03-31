Al CSB se le escapa una ajustada victoria por errores en momentos clave

Martes, 31 Marzo 2026 09:41

El CSB Décimas ha perdido en casa en la vigésimo segunda jornada de la Liga Regular 1ª División Masculina, con un apretado marcador (66-68) frente a C.B. Zamora.

Partido en Domingo de Ramos donde el equipo zamorano se lleva una trabajada victoria basado en los errores en momentos decisivos de los locales.

Una gran primera parte por parte del CSB Décimas donde el equipo local soriano se fue al final del primer cuarto con un cómodo 25 a 13 que les daba un engañoso margen pues ya en el segundo cuarto el equipo visitante anotó 20 puntos frente a 19 de los locales.

El paso por el vestuario no le sentó bien al equipo local cuya ventaja trabajada en el primer cuarto no fue suficiente para derribar a un equipo muy sólido y que remontó 14 puntos de diferencia gracias principalmente a los errores locales en la segunda parte tanto en defensa como en ataque que fueron aprovechados por el equipo visitante..

Tiempo de descanso por las vacaciones de Semana Santa que le vendrá bien a un equipo como el CSB que debe afrontar el último tramo de la competición con fuerza e ilusión para seguir consolidando el equipo e intentar subir algún escalón en la clasificación general.

El CSB Décimas jugará en Palencia su próximo partido el sábado 12 de Abril a las 18:30 contra el CB Palencia On Line Informática.