Balance positivo de volantistas sorianos en cuatro competiciones

Martes, 31 Marzo 2026 16:54

El Club Bádminton Soria-CS24 ha disputado este fin de semana cuatro citas de su agenda deportiva previo al descanso que disfrutarán debido a la celebración de la Semana Santa.

El balance resultó muy positivo, con la conquista de un campeonato absoluto de Castilla y León y varias medallas más en la misma cita, varios pódiums en el Master Nacional Senior de San Lorenzo de El Escorial y dos triunfos en el Master Territorial de Navarra sub-17.

Daniela Corchón cumplió con los pronósticos y se alzó de nuevo con el entorchado de Castilla y León absoluto en la modalidad de individual pese a contar apenas con diecinueve años.

En el Campeonato celebrado en Burgos, Daniela no cedió ni un solo set para imponerse con comodidad.

Completó su actuación con la medalla de plata lograda en el doble femenino junto a su compañera de club, Beatriz Hernández. Previamente, ambas, se impusieron a Nora Martínez quien hizo pareja con la palentina, Vanessa García.

La actuación coral del club soriano la completó Jorge Peñaranda quien subió al pódium en dos ocasiones para recoger la medalla de bronce tanto en la modalidad de individual como en la de doble mixto junto a Beatriz Hernández, quien se alzaría con su segunda medalla.

Por otro lado, la armada de jugadores seniors viajaba a San Lorenzo de El Escorial desplazándose cuatro jugadores junto al burgense Sergio Latorre. Todos ellos se hicieron con alguna medalla y confirmaron su gran estado de forma de cara al Campeonato de España de la categoría que tendrá lugar a comienzo de mayo en Cáceres.

Quien estuvo más cerca de llevarse el triunfo fue Santiago Martínez quien se plantó en las tres finales de las tres modalidades que podía disputar, la de individual, la de dobles masculinos con su compañero Manuel Acero y la de dobles mixtos junto a Beatriz Martín, jugadora extremeña el Club Bádminton Leganés.

El desgaste físico arrastrado a lo largo del fin de semana y el alto nivel de sus oponentes lastraron a Santiago que se tuvo que conformar con tres subcampeonatos que no empañan su excelente participación en el este Master Nacional.

Manuel Acero, además de su medalla de plata en el doble masculino, conquistó sendas medallas de bronce tanto en individual como en doble mixto compitiendo junto a la jugadora de Vitoria, Cristina Irigoyen. Pese a que se encuentra en fase de recuperación de su lesión, demostró que ya es capaz de competir al máximo nivel.

Por su parte, José Carlos Pérez también volvió con tres metales, los tres de bronce, no pudiendo materializar ninguna de las tres semifinales que alcanzó para poder acceder a las finales. En las tres modalidades tuvo opciones de haber vencido sus encuentros, en los que alguno se alargó hasta el tercer set y otros fueron extremadamente igualados.

David Hernansanz y Sergio Latorre, de la AD89, obtuvieron la medalla de bronce, ambos en la misma modalidad, el doble masculino.

Con estos resultados, junto con los logrados a lo largo del año y tan solo con un gran torneo por celebrarse, todos ellos se encontrarían virtualmente clasificados para competir, representando a España, en el próximo Campeonato de Europa que se disputará en otoño en la isla italiana de Cerdeña.

Completaría los éxitos logrados por el club es este fin de semana, las dos medallas de oro obtenidas por Jimena Ayllón en el marco del Máster Territorial organizado por la Federación Navarra. Las prestaciones de Jimena fueron de nuevo fantásticas venciendo tanto en individual femenino como en doble femenino junto a la catalana Laia Minguez. Estos resultados, le colocarán entre las veinte primeras jugadoras del ranking nacional pese a haber competido tan solo estos meses del año en la categoría sub-17.

Tras la inactividad competitiva de estos días por la celebración de la Semana Santa, el Club Bádminton Soria-CS24 centrará sus esfuerzos en la preparación de las jornadas vitales en la Liga de Primera Nacional, en la Liga de Segunda División, así como los Campeonatos de España de la categoría senior y absoluta que se celebrarán en el próximo mes.