El Numancia araña un empate en visita al filial del Real Oviedo

Sábado, 04 Abril 2026 22:36

El Numancia sólo ha podido arañar este sábado un empate en su visita al filial del Real Oviedo y está pendiente de los resultados de la jornada para saber si sigue teniendo opciones de promoción.

El filial del Real Oviedo, que sumaba dos empates y tres derrotas en las últimas cinco jornadas, no ha estado preciso ni agresivo con balón y frente a un rival al que también le ha pasado algo parecido.

A los diez minutos, el Numancia dio un susto a su rival, con un disparo a la cruceta de Héctor Peña.

Y poco más en las áreas de ambos equipos, ya que las disputas en la medular y las imprecisiones con balón se impusieron a la claridad en zona ofensiva.

En el Vetusta, solo Cheli parecía tener la luz encendida. Como es costumbre en el último mes, al filial del Real Oviedo le ha costado un mundo asociarse en el último tercio y no ha habido control o último pase bueno en la zona donde los rivales sufren.

Mientras, el Numancia ha esperado su turno y ha recurrido a Jony y Juancho para intentar hacer daño cerca de Miguel Narváez.

Guion similar en la reanudación, aunque el Numancia ha sacado un córner en la primera acción del segundo tiempo y el remate no ha estado lejos.

Ni el Vetusta ni los sorianos han tenido ni el acierto ni la verticalidad necesaria para generar ocasiones y los minutos han ido pasando sin que el 0-0 corriese peligro.

A seis del final, la más clara del partido llegó por mediación de Juancho, que disparaba dentro del área, Narváez la sacaba y en el rechace Álex Gil la mandaba fuera con todo a favor.

Otra acción desde la derecha y otra ocasión para Álex Gil.

Las estaba teniendo el Numancia. Tiempo de descuento y el Vetusta no llegaba.

En los últimos dos minutos, tres saques de esquina seguidos para los azules

Y en el último, penalti de Fermín no pitado a De la Hera. Agarrón clarísimo, pero sin castigo.

Ficha técnica

Real Oviedo Vetusta: Narváez; Adri Fernández, Marco Esteban, Adri Lopes, Martín Lavilla; Cheli, Tejón (Enzo Pérez, min 70); Antañón (Lamine, min 63), Coballes (Castri, min 79), Guille Berzal (Yakubu, min 79); Iker Gil (De la Hera, min 70).

CD Numancia: Iván Martínez; Alain García, Carlos Gutiérrez, Ian, Fermín; Moustapha, Cristian Delgado (Néstor, min 68), Buyla; Héctor Peña (Álex Gil, min 68), Juancho y Jony.

Árbitro: Adrián Vega (comité cántabro). Amonestó a los locales Coballes (33’), Tejón (65'), Lamine (76') y Martín Lavilla (87') y a los visitantes Fermín (22’), Cristian Delgado (60'), Alain García (72') y Buyla (78')