"Música con Pasión" llega a su vigésima edición en Soria

Lunes, 30 Marzo 2026 17:03

La Banda Municipal de Música de Soria se une a la pasión de la Semana Santa 2026 con la participación en su ya tradicional concierto de marchas procesionales.

Acompañará la Procesión General del Santo Entierro el Viernes Santo 3 de abril a las 19:30 horas, desde la Concatedral de San Pedro hasta la plaza de Mariano Granados.

Después de recorrer las calles de Soria tras la procesión del día anterior, la Banda Municipal de Música, dirigida por José Manuel Aceña, ofrecerá el Sábado Santo un concierto de Música con Pasión con repertorio de marchas procesionales, como ya viene siendo tradición desde hace dos décvadas.

Se trata de un concierto que ya se ha convertido en el preferido por un gran número de personas por su vistosidad musical.

El concierto será el Sábado Santo, a las 12:30 horas, en la Iglesia de El Salvador.

El repertorio estará formado por marchas procesionales clásicas y La Divina Comedia de Robert W. Smith (narrada por César Gonzalo), bajo la dirección de José Manuel Aceña.

Playlist de Marchas de Procesión grabadas por la Banda Municipal de Música de Soria, por si quieres escucharlas en tu dispositivo móvil: https://music.youtube.com/playlist?list=PLJp9K0ua_RG9wHzR2ZTWJF_VT8n5BqQsD&si=DoP6ySkT8_P2agMa