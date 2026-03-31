La cofradía de la Oración en el Huerto recibe bendición apostólica del Papa León XIV

Martes, 31 Marzo 2026 08:32

El Hermano Mayor, Adrián del Amo y los miembros de la Cofradía de la Oración en el Huerto han recibido, en la mañana de este Martes Santo, la Bendición Apostólica de Su Santidad el Papa León XIV.

Este alto honor le ha sido concedido de manera extraordinaria con motivo de la conmemoración de su 75 aniversario fundacional, significando un hito de incalculable valor espiritual para todos sus hermanos y fieles.

La Cofradía ha recibido esta gracia pontificia en una jornada de máxima relevancia devocional, precisamente el día en que su historia y su presente se encuentran de forma más íntima.

Hoy, Martes Santo, a las 21:00 horas, la Cofradía iniciará su solemne procesión por las calles de la ciudad, tal y como lo hiciera la Hermandad Ferroviaria hace tres cuartos de siglo cuando decidió fundar esta corporación.

Al cumplirse 75 años de aquel inicio, la salida procesional de este Martes Santo no es solo una estación de penitencia, sino un sentido homenaje a aquellos fundadores ferroviarios que, movidos por la fe, dieron vida a la Oración en el Huerto.

Además del calado espiritual de la efeméride, una de las principales novedades de este año en la procesión será el estreno de las tres tallas de los apóstoles durmientes: San Pedro, Santiago y San Juan.

Estas nuevas imágenes aparecerán en el paso titular, representadas en actitud de descanso y recostadas bajo su emblemático olivo, completando así la escena iconográfica de la Sagrada Oración.

Bajo el amparo de la Bendición Apostólica y con este enriquecimiento patrimonial, la Cofradía se dispone a recorrer su itinerario histórico, celebrando su pasado y renovando su compromiso cristiano ante toda la ciudadanía.