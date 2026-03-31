Últimos días para XIV edición de certamen literario "Un Soneto para Soria"

Martes, 31 Marzo 2026 08:43

El próximo 23 de abril termina el plazo para presentar composiciones al certamen literario “Un Soneto para Soria” que, organizado por el Círculo Amistad Numancia, llega a su décimo cuarta edición.

Pueden concurrir a este certamen todos los poetas que lo deseen, siempre que el soneto con el que participen esté escrito en castellano, sea original e inédito, no haya sido premiado en otros certámenes y no se encuentre pendiente de fallo en otros concursos literarios.

El tema del soneto girará necesariamente en torno a aspectos relacionados con la ciudad de Soria y su provincia.

Los concursantes pueden participar con un máximo de tres sonetos, siempre que cada uno de éstos vaya en distinto sobre y con un titulo diferente.

Se establece un único premio dotado con una figura representativa de Soria y un libro de poesía, quedando el soneto premiado en propiedad del autor, si bien el Círculo Amistad Numancia lo podrá publicar y exponer al público dónde y cuándo estime oportuno.

El plazo de presentación de los sonetos, que habrán de ser remitidos a la Secretaría del Círculo Amistad Numancia, C/Collado, 23 Bajo, 42002 Soria, España, finalizará el próximo 23 de abril (Teléfono de información: 975-21-11-64)

Los autores de los sonetos premiados en anteriores ediciones no podrán presentarse a esta nueva edición.

La poeta madrileña, con vínculos sorianos, Silvia Asensio García, recogió el pasado verano el premio de la XIII edición del concurso "Un Soneto para Soria", tras ganar con un soneto dedicado a los Arcos de San Juan de Duero.