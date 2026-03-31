Los obradores sorianos vuelven a elaborar torrijas artesanas en Semana Santa

Martes, 31 Marzo 2026 12:32

La Asociación Soriana de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC) vuelve a convertir en esta Semana Santa la tradición de las torrijas en desarrollo sostenible en una de las festividades más tradicionales del año.

Los obradores sorianos prevén una buena campaña y reivindican el valor del producto tradicional frente a las elaboraciones industriales, según ha señalado la citada asociación

La Asociación Soriana de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC) afronta la campaña de Semana Santa con previsiones positivas y un llamamiento claro a vecinos y visitantes: apostar por las torrijas artesanas elaboradas en los obradores de la provincia, un dulce emblemático de estas fechas que forma parte del patrimonio gastronómico local.

Los profesionales del sector en que, si la climatología acompaña y se mantiene el flujo de visitantes previsto, se registre un buen nivel de ventas durante los días centrales de la Semana Santa, una de las épocas más importantes del año para las pastelerías y confiterías. Las previsiones este año son buenas y se espera que la amplia oferta de cultura, patrimonio y religiosidad mueva a sorianos y visitantes y acompañe las ventas.

Con la llegada de estas fechas, los obradores sorianos recuperan esta receta con siglos de historia.

Documentada ya en la Edad Media, la torrija surgió como una fórmula de aprovechamiento del pan, combinando ingredientes sencillos como leche, huevo, azúcar y canela. Hoy, sigue siendo un símbolo de la repostería tradicional, reinterpretado con el saber hacer de los profesionales del sector.

Detrás de cada torrija hay un proceso cuidado, dedicación, tiempo y oficio. Desde la asociación soriana destacan el papel de las pastelerías locales en la conservación de esta tradición, elaborando diariamente torrijas con materias primas de proximidad seleccionadas y procesos artesanales que garantizan su calidad y frescura, lo que marca la diferencia frente a productos industriales.

Además, los confiteros recuerdan que este dulce típico ha sabido evolucionar en los últimos años, incorporando nuevas versiones y sabores innovadores que conviven con la receta más clásica, ampliando así su atractivo para todo tipo de públicos. Junto con las torrijas se podrán disfrutar también estos días otros productos, protagonistas indiscutibles de la gastronomía soriana y de estos días festivos.

Forman parte de ASEC la Confitería Almarza, Pastelería Gil y Yemas González, en Almazán; Mantequerías York, Dulces Duero y Elizabeth Cake´s, en Soria; Pastelería Moraga de El Burgo de Osma y El Abuelo José Luis de Arcos de Jalón.

La asociación de confiteros sorianos ha insistido en la importancia de consumir en el comercio de proximidad, especialmente en campañas clave como la Semana Santa que contribuyen a sostener la actividad de los obradores y a mantener viva la tradición repostera.

En este sentido, animan tanto a los sorianos como a quienes visiten la provincia durante estos días a acercarse a las pastelerías y disfrutar de uno de los sabores más representativos de la Semana Santa.

ASEC lleva trabajando más de cuatro décadas demostrando que la cultura empresarial también puede tener sabor. La Asociación Soriana de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC) nació en 1978. Se integra en la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria) y es una de las 46 Asociaciones Sectoriales que forman parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).