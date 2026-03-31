La gala solidaria "Vamos a Dar el Cante" llega a su novena edición

Martes, 31 Marzo 2026 13:22

El próximo viernes 10 de abril el Palacio de la Audiencia acogerá nuevamente la Gala Solidaria “Vamos a Dar el Cante” a beneficio de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (Fadess) y organizada por Salud Mental Soria Asovica, en la que, un año más, se subirán al escenario personalidades del ámbito cultural, y del deporte soriano, para imitar artistas reconocidos, o interpretar temas musicales.

El evento, que llega ya a su novena edición, se realizará en dos pases, uno a las 18:00 horas y otro a las 20:30. horas.

El formato de la gala, como cada año, consiste en que personalidades del panorama cultural, empresarial, y del deporte, se suban al escenario a imitar a cantantes conocidos o bailen distintas coreografías, al ritmo de conocidos temas musicales.

Durante la rueda de prensa de presentación a los medios, Natalia Briongos, gerente de Salud Mental Soria Asovica, ha señalado la relevancia que tiene para la entidad este tipo de eventos, a fin de continuar visibilizando la importancia del cuidado de la salud mental, y de desestigmatizar los problemas asociados a esta discapacidad.

En este sentido ha señalado que, gracias a este tipo de iniciativas, se siguen impulsando programas que promueven el bienestar, protección, asistencia y reinserción social y laboral de las personas con problemas de salud mental.

La gerente de la entidad ha agradecido la colaboración a todos los colaboradores y personalidades que año a año hacen posible esta iniciativa.

Como no podía ser menos, este año cuentan nuevamente con la dirección y coordinación de Susana Torres, para hacer posible ésta iniciativa que lleva meses de preparación y ensayos, por parte de quienes participan.

Entre las personalidades que actuarán se encuentran de nuevo la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio y el presidente de la Diputación provincial, Benito Serrano, y debutarán en la gala el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre y el diputado provincial José Peñalba,

También se volverá a contar con la colaboración de los sacerdotes Ángel Hernández y Antonio Arroyo, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria, Samuel Moreno y los periodistas Iago Benavides y Pablo del Campo así como el equipo Rugby Soria…entre otros.

Las entradas tienen un coste de 10 euros y estarán disponibles a partir de hoy en el Centro de Ocupacional de Salud Mental Soria Asovica (Avda. Duques de Soria 12-14) y en el Bar Restaurante Más que Dos.

También se podrán adquirir directamente, el día de la gala, en las taquillas del Palacio de la Audiencia.

Para quien quiera colaborar y no pueda asistir al evento podrá contribuir con la llamada “FILA CERO”, ingreso que se puede realizar en el nº de cuenta ES49 3017 0100 5420 5039 7922, en concepto de: DONACIÓN GALA BENÉFICA.