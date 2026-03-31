El PSOE pone cifras a repercusión positiva en Soria de medidas contra crisis por guerra de Irán

Martes, 31 Marzo 2026 13:39

El PSOE ha defendido la repercusión positiva para Soria y los sorianos del paquete de medidas aprobado por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis económica derivada del contexto internacional.

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha resaltado en rueda de prensa que estas medidas suponen reforzar el escudo social y dar impulso a un nuevo modelo energético que permitirá que territorios como Soria se beneficien de la energía que producen.

Frente a ello, los socialistas han criticado que la Junta de Castilla y León “ha aportado cero euros y ninguna medida”, proponiendo la creación de un fondo autonómico extraordinario de al menos 200 millones de euros para proteger a la ciudadanía.

Rey ha trasladado el “apoyo firme y sin fisuras” del PSOE de Soria al Ejecutivo central y al presidente del Gobierno: “Estamos ante una guerra injusta e ilegal que está afectando a la economía global, y el Gobierno de España ha actuado con valentía, siendo el primero en poner medidas encima de la mesa para proteger a la ciudadanía”, ha afirmado.

El Real Decreto moviliza 5.000 millones de euros en medidas que tendrán un impacto directo en la provincia de Soria. Entre los principales beneficiarios se encuentran: 3.345 personas beneficiarias del bono social eléctrico, 54.500 conductores, 2.200 explotaciones agrarias y 1.500 ganaderas, 511 empresas de transporte, 6.441 camiones, 7.700 furgonetas, 112 autobuses, 35 taxis y 58 ambulancias

Las medidas refuerzan el escudo social mediante la prórroga en 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (hasta el 45,2% para consumidores vulnerables y el 57,5 por ciento para vulnerables severos), el incremento del bono social térmico y la garantía de no interrupción de suministros básicos.

Asimismo, el decreto incluye rebajas fiscales como la reducción del IVA de la energía al 10%, la bajada del impuesto eléctrico y de hidrocarburos, así como ayudas directas a sectores estratégicos.

“Este paquete protege a la mayoría social, especialmente a quienes más lo necesitan, con rebajas fiscales, ayudas directas y garantías de suministro energético”, ha subrayado el secretario general del PSOE de Soria.

El Real Decreto incorpora medidas específicas para sectores clave en la provincia como el agrario, el transporte o la industria.En el ámbito agrario, se contemplan ayudas al gasóleo de 0,20 euros por litro, créditos extraordinarios y apoyo ante el encarecimiento de fertilizantes.

En transporte, se prevén ayudas directas y nuevas medidas en negociación para reforzar el sector, especialmente relevante en Soria.

Además, se protege el empleo al impedir despidos en empresas que reciban ayudas públicas, al tiempo que se apoya a la industria electrointensiva con bonificaciones en costes energéticos y programas de impulso al vehículo eléctrico.

Cambio de modelo energético

Uno de los aspectos más relevantes del Real Decreto es su impacto estructural en territorios como Soria a través de un nuevo marco para el desarrollo de energías renovables.

“Este Real Decreto introduce, por fin, mecanismos para que territorios productores como Soria se beneficien de la energía que generan”, ha destacado Rey.

El texto incorpora las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR), que permitirán ordenar el territorio y facilitar la implantación de energías limpias con menor impacto, así como las zonas de estándares de excelencia social y territorial.

Estas últimas priorizarán proyectos que generen empleo local, incorporen participación ciudadana, impulsen comunidades energéticas y dejen beneficios directos en el territorio.

“Se va a dar prioridad a proyectos que generen empleo en la zona, que impliquen participación ciudadana y que dejen riqueza en el territorio. Es un cambio de modelo”, ha explicado.

“Durante años hemos dicho que aquí se produce la energía y los beneficios se van fuera. Este decreto empieza a corregir esa situación, garantizando retorno económico, empleo y oportunidades en la provincia”, ha subrayado.

Ceo euros de la Junta

Por su parte, Esther Pérez ha criticado la falta de respuesta de la Junta de Castilla y León ante la crisis actual.

“Mientras el Gobierno de España actúa con medidas concretas, la Junta de Castilla y León ha puesto sobre la mesa exactamente cero euros y ni una sola iniciativa para ayudar a familias, empresas o ayuntamientos”, ha denunciado la procuradora electa que ha subrayado que la comunidad necesita una estrategia propia que complemente las medidas estatales y se adapte a su realidad territorial, marcada por el envejecimiento, la dispersión y el peso del medio rural.

Frente a esta situación, el PSOE plantea la creación de un fondo autonómico extraordinario de al menos 200 millones de euros estructurado en tres ejes: refuerzo del escudo social y apoyo a familias vulnerable, impulso económico y mantenimiento del empleo y avance en la autonomía energética y la transición ecológic

Este fondo permitiría apoyar a ayuntamientos, reforzar servicios públicos, mejorar la liquidez de pymes y autónomos y acelerar proyectos de autoconsumo, electrificación y comunidades energéticas.

“No basta con el escudo estatal; necesitamos una respuesta autonómica que adapte la protección a nuestro territorio”, ha explicado Pérez.

“Se trata de proteger a la ciudadanía, sostener el tejido productivo y aprovechar el potencial renovable para generar oportunidades, especialmente en el medio rural”, ha añadido.

“El Gobierno de España está dando respuestas reales a los problemas de la gente. Ahora le toca a la Junta estar a la altura y dejar de lado la inacción”, ha finalizado Esther Pérez.