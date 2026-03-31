Reabierto acceso principal al Castillo, tras retirada de árbol
El Ayuntamiento de Soria ha reabierto al mediodía de este Martes Santo el acceso principal al Castillo, tras ser cortado un día antes debido al riesgo de caída de un árbol.
A finales de esta mañana se ha reabierto al paso peatonal y al tráfico de vehículos el acceso al Castillo, desde la iglesia del Espino, tras la retirada por parte de los Bomberos de un árbol dañado por las rachas de viento de este fin de semana.
El acceso al Castillo, desde el cementerio, se cerró el lunes tanto para los peatones como para el tráfico rodado, ante el riesgo de caída de un árbol por las rachas de viento que han azotado Soria estos días.
Los bomberos y la empresa de jardines, con la colaboración de la Policía Local, han retirado el árbol.
El paso tanto para peatones como para vehículos y personas alojadas en el Parador Antonio Machado se ha realizado durante el corte desde el río por las 7 Curvas.