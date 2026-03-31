La AECC de Soria conciencia sobre importancia de cribado de cáncer de colon

Martes, 31 Marzo 2026 16:39

La delegación soriana de la AECC ha salido este martes a la calle para concienciar a la sociedad sobre la importancia del cribado de cáncer de colon, uno de los de mayor incidencia en España.

Voluntarios de la AECC de Soria han instalado esta mañana en Soria una mesa informativa destinada a informar sobre este tipo de cáncer y concienciar sobre la necesidad de mejorar el porcentaje de cribados en la provincia.

Soria está a la cabeza en el cribado de cáncer de colon en Castilla y León pero a pesar de ello solo la mitad de la población potencial se realiza esta prueba. El objetivo es alcanzar al menos el 65 por ciento.

El presidente de la AECC de Soria, Jesús Aguarón, ha recalcado que la prueba ha demostrado que es totalmente eficaz para realizar diagnósticos de tumores en estadios precoces o incluso en etapas precancerosas, lo que permitiría, de aumentar los cribados, reducir la incidencia de casos nuevos de cáncer.

En este sentido ha reiterado que el cribado es totalmente inocuo y no supone ninguna molestia.

Además la muestra la puede depositar en una especie de urna en el Centro de Salud cualquier persona del entorno del paciente.

El año pasado se realizaron en Soria 6.000 muestras y no llegaron a 300 las que dieron positivo, y de todas ellas salieron una decena con un tumor.

La AECC está en contacto con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, un organismo de la OMS.

Esta agencia se dedica a analizar los programas y estudiar si existe algún fallo en el diseño.

Para prevenir el cáncer de colon, los consejos son no fumar, consumir de forma moderada grasas y alcohol, y hacer ejercicio físico evitando la obesidad.

El programa está dirigido específicamente a hombres y mujeres de entre 50 y 74 años en un proceso donde el paciente tiene que recoger un kit en su centro de salud, realizares la prueba en su casa y entregarla en su centro médico.

Con la finalidad de hacer más accesible y ágil la entrega de las muestras, en 2025 los centros de Salud de Castilla y León han implantado un sistema de buzones/contenedores, para su recogida.

Si el resultado del test es negativo, vovlerá a recibir otra invitación para el cribano de cáncer colorrectal pasados dos años.